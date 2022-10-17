Кузбасское предприятие вошло в число лучших в стране участников нацпроекта «Производительность труда»

Фото: пресс-служба ФЦК.

Кемеровский завод «Электромашина», который занимается разработкой и производством горно-шахтного электрооборудования, вошел в число самых результативных компании РФ среди участников нацпроекта «Производительность труда».

Кемеровское предприятие вошло в тройку лучших производств в стране по оптимизации запасов с помощью бережливых технологий. При поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) заводу «Электромашина» удалось сократить складские и производственные запасы почти в 9 раз, что привело к значительному уменьшению объемов незавершенного производства и повышению общей эффективности работы в целом. Также в этой номинации был отмечен производитель гофрокартона из Калужской области «Веста», лидером стало крупнейшее в РФ цементное предприятие из Мордовии «Мордовцемент».

- У кузбасских предприятий большой потенциал в увеличении производительности труда. Это показывают их результаты участия в нацпроекте – сокращается время выпуска продукции, увеличиваются ее объемы, условия труда становятся более современными. Лучшие практики наших компаний будем изучать и тиражировать на производствах, чтобы как можно больше предприятий работали максимально эффективно. Сейчас, когда нам предстоит форсировать модернизацию всех отраслей промышленности, развивать импортозамещение, это особенно актуально, - отметил заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Ващенко.

На пленарной сессии форума «Производительность 360» министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил продлить нацпроект до 2030 года и расширить его, предоставив доступ к адресной господдержке на создание бережливого производства предприятиям ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Предложения Минэкономразвития уже поддержал куратор национального проекта, Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.

На сегодня участниками нацпроекта «Производительность труда» в Кузбассе являются уже 64 предприятия несырьевого сектора экономики. Повышение эффективности работы помогает им активнее наращивать производство в том числе и импортозамещающей продукции, сохранять конкурентные цены на рынке и обеспечивать сотрудникам рост заработной платы. Всего по стране к нацпроекту присоединились около 4 тыс. компаний из 78 регионов.