В Кузбассе откроют новые предприятия по выпуску строительных материалов

Фото: АПК.

В Кузбассе откроют новые предприятия по выпуску стройматериалов. Об этом сообщает администрация правительства региона. Губернатор Сергей Цивилев отметил, что современная геополитическая ситуация открыла возможности для развития собственных производств, ухода от иностранных поставщиков.

Минпромторг Кузбасса уточняет, что в регионе сейчас выпуском стройматериалов занимаются 207 кузбасских предприятий. С 2018 года они показывают рост производства, но для стабильной работы отрасли этого недостаточно.

Так, на территории Кемерова и Топков, которые войдут в ОЭЗ, планируется разместить производства товарной извести и минеральной ваты. В Таштагольском районе и Мариинском округе организуют деревообрабатывающие предприятия, которые будут выпускать фанеру и ДСП-панели. Линии по производству грунтовок, пигментов, клеев, сухих строительных смесей, в том числе для фасадов и строительной химии планируют запустить на территории Кемеровского округа. В Анжеро-Судженске в перспективе предполагается запустить производство железобетонных изделий, автоклавного газобетона и керамического кирпича.

Министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет отметил, что власти готовы оказать инвесторам, которые решат заниматься на территории региона стройматериалами, поддержку.

Кроме того, в течение месяца будут определены конкретные места размещения новых производств, суммы инвестиций, необходимые для скорейшего запуска и количество создаваемых рабочих мест.

Напомним, что в Кузбассе одобрили создание первой особой экономической зоны с инвестициями в 92,8 млрд рублей. На ее территории планируют реализовать проекты в сферах химической и пищевой промышленности, сельского хозяйства и медицины.