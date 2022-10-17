Автобус не общепит, или когда пассажир не прав: в Кузбассе прошел конкурс работников автостанций

Чтобы мелкие разногласия на перроне не превратились в войну, работники вокзалов и автостанций прорабатывают различные сценарии их разрешения. Фото: КПАТ.

В Кемерове состоялся областной конкурс профессионального мастерства среди работников автовокзалов, автостанций и кассовых пунктов. Его приурочили ко Дню работников автомобильного транспорта, который будет отмечаться в последнее воскресенье октября.

ДАР УБЕДИТЬ

Многим из нас приходится пользоваться услугами междугородных пассажирских перевозок автобусами. И, к сожалению, зачастую приходится констатировать, что пассажиры не знают о своих правах, забывают о своих обязанностях, а также пребывают в заблуждении относительно отдельных моментов автобусных перевозок. С другой стороны, пассажир, купивший билет на междугородный автобус, должен быть уверен, что к месту назначения он доберется со всеми удобствами и точно в срок.

- Пассажир для нас всегда прав, - отмечает заместитель генерального директора по управлению автовокзалами, автостанциями и кассовыми пунктами ГПК «Пассажиравтотранс» Игорь Зотов. - Люди не хотят знать о каких-то сбоях при организации поездок, им надо купить билет и идти на посадку. Поэтому наша главная задача - совершенствование процесса перевозок, чему помогают конкурсы профессионального мастерства. Перед участницами здесь ставятся задачи выбрать верные решения в смоделированных проблемных ситуациях, сложившихся при покупке билетов или во время отправки и следования в пути пассажиров.

Выявлялись лучшие по профессии в трех номинациях - среди посадочных контролеров, диспетчеров и кассиров. Конкурсная программа состояла из двух туров - теоретического и «ситуационной игры». При этом с теми ситуациями, которые были разыграны на соревновательной площадке, каждая из участниц может столкнуться в реальной жизни. А они показывают, что разногласия могут начаться из-за мелочей, но постепенно перерасти в настоящую войну. Так что от конкурсанток требовались не только знания, но и способность быстро принимать решения, способствующие разрешению конфликтов.

К примеру, пассажир купил перед отъездом кофе (в стаканчике с крышкой и трубочкой) и намерен допить его в автобусе, но водитель не хочет пускать его в салон с мотивировкой, что автобус - это не общепит. На чью сторону должен стать перонный контролер? Оказывается, прав водитель: кофе при движении может расплескаться и загрязнить салон или одежду других пассажиров.

А что должен предпринять диспетчер, если автобус застрял в трехчасовой пробке в условиях гололеда всего в 50 км от точки прибытия? Здесь лучшим решением будет, если не найдется объездной путь, не ждать, а возвратиться на автовокзал.

С ПОГОДОЙ НЕ СПОРЯТ

К слову, сейчас большинство нештатных ситуаций на междугородных пассажирских перевозках случаются из-за погодных условий и технической неисправности автобусов. В последних случаях диспетчеры стараются оперативно найти замену транспортному средству, в том числе при необходимости могут привлечь другого перевозчика. А вот с неблагоприятной погодой никто шутить не хочет. И иногда даже вынужденно приходится нарушать принцип про клиента, который всегда прав. Что наглядно показало моделирование такой ситуации: пассажиры отправились в чувствительный холод в аэропорт другого города, но когда они проехали большую часть пути, дорогу закрыли по метеоусловиям. И никакие мольбы ехать дальше, хотя бы 50 км/ч, не помогут: здоровье людей дороже.

- Наша работа заключается в постоянном контакте с пассажирами. А они очень разные. Большинство - приличные и уравновешенные люди. И наша профессия также построена на уважительном отношении к клиентам. Со всеми стараемся разговаривать одинаково вежливо, при необходимости пытаемся разъяснить ситуацию, помочь, устранить конфликт на стадии зарождения, - рассказала имеющая восемнадцать лет стажа Марина Незнанова, ставшая лучшей среди кассиров.

У перонных контролеров первое место заняла Светлана Шубина, у диспетчеров - Виктория Крымская.

Участницы конкурса были награждены почетными грамотами от Минтранса Кузбасса, а также премиями и ценными подарками.