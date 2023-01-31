Кузбасская тайна Ванги: расшифровано пророчество провидицы о нашем регионе

Кузбассовца Павла Корчагина в народе считали одним из возможных наследников дара Ванги. Фото: из архива семьи.

Память о личной встрече с провидицей, поправка к переводу-предсказанию, судьба одного из возможных наследников ее дара - как в Кузбассе помнят бабу Вангу...

... После смерти Ванги (в 1996-м) родилось и выросло уже целое поколение. Но кем она была - ясновидящей с мировым именем или женщиной с сверхинтуицией, или просто мудрой бабушкой, давшей при встрече верный совет, ... точки так и нет.

Но ведь она, слепая крестьянка, принимала у себя в гостях болгарского короля! А нашей стране предсказала распад СССР, победу Ельцина на выборах... И миру - тоже много чего предсказала, а из популярного в последние годы (в передаче слов Ванги ее другом Косторным в декабре 2019-го по тв, по ее наказу - обнародовать прогноз только перед началом эпохи «пяти двоек», то есть перед приходом 2020-х годов с датами с двойками в годах и в февралях, декабрях): «Ванга говорила, что ... будет эпидемия страшной болезни…, ... война…»

И грянул, действительно, ковид.

Так что...

- Я верю в особенности мозга Ванги, - привожу слова кемеровского физиолога Нины Барбараш, доктора медицинских наук. - И убеждена: у некоторых типов личности есть особые провидческие свойства.

- А я в дар Ванги, как провидицы, никогда не верил, - говорит Александр Сухих, психолог из КемГУ, кстати, он больше 40 лет изучал (хобби. - Авт.) все известнейшие в мире системы прогнозов. - И все сбывшиеся предсказания Ванги - в пределах обычной погрешности. Но каждый вправе решать сам, верить ему Ванге или нет.

И это обычный пример разных мнений о незабываемой бабушке Ванге...

Назад, в прошлое...

Трудно, конечно, представить, что можно бы «заглянуть» не только в завтрашний день и дальше, дальше, в года и века. Но и увидеть, по просьбе, нужное прошлое, и даже место и час пронесшейся в том прошлом страшной беды.

Но Ванга смогла.

В августе 1989-го Кузбасс потрясла трагедия с междуреченскими детьми. Они, в походе за кедровыми шишками, опоздали на последнюю электричку. И на станции Казынет, все семеро, попали ночью под товарняк и погибли.

«Уснули» на шпалах - была официальная первая версия. Ведь как ни сигналил в отчаяньи, не в силах остановить махину поезда с длинной цепочкой тяжелых вагонов, на скорости, машинист, никто впереди на шпалах не шевельнулся. И поезд промчался по детям.

И пока шло первое следствие, в версию о крепком сне 15-летних мальчишек на шпалах и в несчастный случай не поверили мамы. И после 40 дней две мамы - Наталья и Татьяна - съездили к подмосковному экстрасенсу. Тот сказал, что смерть приняли мальчики не от поезда, а раньше.

Так позже и выяснится в расследовании. Но пока еще этого официально «нарыто» не было...

- И мы, купив путевки в Болгарию, поехали к Ванге, за правдой, - рассказала мне Наталья, тяжело, шаг за шагом, горе же за годы не стало и не станет тише, вспоминая, как они, мамы, отпросились у гида, как добрались до городка Петрич. Как там их приняла одна болгарская семья, рассказала о кусочке сахара, который положено класть под подушку на ночь и обязательно уже с ним идти к Ванге. И как они все это выполнили и попали к Ванге. И как та, узнав про погибших детей, указала, человек какой профессии виновен в убийстве детей в первую очередь. И это не машинист, не поезд, нет.

И так все позже и подтвердилось. И суд вынес наказание - пьяным взрослым, избившим приезжих детей до смерти ни за что и перетащившим их с безопасной обочины прямо на шпалы, зная, что скоро покажется товарняк и преступление можно скрыть.

И мамы - идут годы - живут с горечью: почему Ванга не рассказала им про последние минуты жизни детей. Но Ванга их сердца пожалела.

Сердце на карте

Слова же слепой провидицы Ванги о будущем мира, о важных местах и вехах, записывали ее родные. И мир знает о них по вышедшим книгам. Опять же не верит и верит, с учетом слов Ванги, что человек может изменить будущее и судьбу. И с учетом одних исследований, обнулявших прогнозы. И других исследований, установивших по конкретным людям: точность прогнозов Ванги доходила до 70 процентов.

Ванга же говорила: про в будущем - колонизацию Марса, про «переезд» землян в другие миры... А среди близких во времени строк ее о Сибири - что Сибирь к 2030 году станет житницей.

А еще фраза Ванги - «Съхранявам съерцебиене Сибир» - всегда воспринималась, как общее завещание Ванги: «Сохраните сердцебиение Сибири». И после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС (17.08.2009, где погибли 75 человек) это предсказание связали прочно с этой ГЭС и записали в разряд предупреждений-прогнозов сбывшихся.

Но… что если Ванга имела в виду не ГЭС?

Ванга сказала, что она защищает сердце Сибири. Фото: соцсети.

- Сохраните сердце и сердечность Сибири, - перевел мне Иван Петров, в прошлом, лечивший Вангу.

Но ... что если Ванга, часто говоря образами, могла иметь в виду… Кузбасс и то, что в России и в Сибири только один Кузбасс имеет на карте форму сердца?!

- Да, это Ванга сказала о Кузбассе, - поддерживает все больше земляков, кому я задаю вопрос про сердце на карте и фразу Ванги. - Она сказала: «Берегите Кузбасс!»

- И я думаю, если брать географически точнее, это слова про юг Кузбасса и Горный Алтай, где была колыбель человечества. И не только потому, что колыбель. Ведь почему Ванга сказала про сердце? Если взять человека, главный орган у него - сердце. И у планеты есть точки активной энергии. И большой энергетический канал - там, где назвала его Ванга, и она его охраняла, - считает Надежда Сирота, шаман Горного Алтая и Кузбасса. - А Ванга «ушла», и это ее наказ - хранить планету, традиции, культуру предков и свет нести в душах.

…Так, верно, и есть. Добавлю только, что предсказание про сердце всеми и всегда переводилось с болгарского на русский глаголом «Сохраните!» Но это не точный перевод.

На самом деле Ванга сказала: «Сохраняю…» Оберегаю сердцебиение Сибири. От всего, быть может даже от частых уже землетрясений.

И если идти по этой цепочке слов и образов, то это нам, кузбассовцам, поддержка и наказ жить на этой земле и беречь ее богатства, и быть верным традиции всех народов России: «Мы - вместе!» А Ванга, с небес, поможет.

О наследниках дара

После смерти Ванги по миру не раз поднимался вопрос, кто же ее преемник? Причем, в странах разных самых... Кто же он, из детей или взрослых, с таким же, теперь крепнущим даром? А, может, преемник есть не один...

И, как рассказывал Аржан Кезереков, шаман с Горного Алтая, к нему однажды приезжала родственница Ванги с вопросом, не откроется ли дар провидицы у нее. Ответили священные горы: женщина подвернула ногу. И то был знак, что нет.

И прошли годы. И несколько лет назад молва принесла «координаты» - дар может проявиться и у уроженца Западной Сибири - в 25 лет. И стрелка народного компаса, поискав, повернулась в сторону Белово.

Там, за год до смерти Ванги родился единственный в мире человек с четырьмя глазами, и слепыми. Мама с бабушкой дали ему сильное имя - Павел Корчагин, в честь книжного героя XX века- Павки из «Как закалялась сталь», парализованного, ослепшего, не сдавшегося, и в честь писателя - парализованного, ослепшего, непокоренного, всю жизнь и всем сердцем любившего Родину.

И так новый Павка Корчагин шагнул в XXI век. Лишнюю пару глаз кемеровские хирурги удалили ему в два месяца. Потом - много лет московские хирурги делали операции за операцией, но мальчик так и не видел. А в 2009-м уфимский доктор Мулдашев начал серию операций - и Паша начал немного видеть! И много лет профессор Мулдашев лечил его своим препаратом из стволовых клеток... И Паша окончил обычную школу!

... И Мулдашев подтвердил мамину версию о том, что природа планировала двойню, но произошел еще в начале сбой, и так родился малыш с глазами своими и брата. (И у Паши - волосы двух цветов и на ногах - лишний комплект вен.) И профессор, в том числе серьезно увлекающийся сверхъестественным, не раз говорил: у Паши очень развита интуиция и могут раскрыться паранормальные способности, и он может стать пророком...

- А необычный дар сына я с раннего детства знаю, - вспоминает мама, Надежда. - Он всегда ходил,... обходя препятствия. И снимал боль, прикоснувшись...

А исполнилось Паше 25. И еще в ноябре 2019-го, перед пандемией, ему было видение - образ, словно ангел в медицинском халате... И то было предсказание пандемии.

А с началом пандемии - весь мир боялся и жил просто в ужасе.

- И Паша, как и мы все, тоже. И первое время Паша, как и мы, каждое утро начинал в тревоге - с новостей с телевизора, сколько стран, сколько людей заболевших, умерших… Но потом я заметила - сын стал спокойным. Я ему говорю, как всегда: «Столько по миру трагедий - от этого проклятого вируса. Мир идет к концу…» А он стал отвечать: «Все пройдет. Все будет хорошо. Человечество справится, выживет». - «Откуда знаешь?» - «Знаю». Так же он говорил раньше: «Знаю», предсказывая события небольшие наши, семейные, которые сбывались...

... И так Паша, единственный и, возможно, первый предсказал итог пандемии.

... Предсказал он и свою судьбу, за полгода до... Умер в больнице за три дня от ковида летом 2021-го. Его последний наказ был: «Вы только живите... И радуйтесь каждому дню...»

P.S. И хотя споры о феномене провидицы в исследовательском мире продолжаются, в народе бабу Вангу просто помнят. Так, Галина Тимофеева побывала у Ванги в 1993-м, просто спросить о будущем. А Ванга вдруг спросила ее про маленького сына. Галя разволновалась, расплакалась: «Ты почему про него спрашиваешь, баба Ванга?» - «Не волнуйся, все будет хорошо», - ответила провидица. И Галя считает, провидица какую-то беду отвела. «И я часто вижу бабу Вангу во сне - в синей лазури неба. Она улыбается, - с нежностью говорит Галя, как о родном человеке. - И я понимаю: Ванга оберегает людей...»