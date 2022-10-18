Кузбасский сбытчик фальшивых купюр пытался доказать свою невиновность в кассационном суде

Мужчина купил в Москве 15 фальшивых пятитысячных банкнот Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе торговец фруктами, которого обвинили в сбыте фальшивых банкнот, пытался доказать свою невиновность в кассационном суде. Об этом рассказали в Мариинском городском суде.

Эта история началась еще в 2020 году. Предприниматель из Чебулинского округа Вугар Сафиев приобрел в Москве не только партию овощей и фруктов для дальнейшей продажи, но и несколько поддельных пятитысячных купюр. Вернувшись домой, мужчина спрятал фальшивы деньги, но пролежали они в тайнике недолго. Из-за возникших финансовых трудностей во время пандемии он начал их тратить. В течение одной недели он использовал четыре банкноты, рассчитываясь ими за бензин, продукты, а также перевел часть средств родственникам. Вскоре сотрудники банка обнаружили подделку и обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого и нагрянули к нему домой с обыском. В ходе него они обнаружили еще 11 пятитысячных купюр. Экспертиза подтвердила, что все деньги поддельные.

Кадр с оперативной съемки при обыске.

Мариинский городской суд приговорил 46-летнего Вугара Сафиева к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. При назначении наказания суд учел, что мужчина раньше уже привлекался к уголовной ответственности. Он провел в тюрьме 11 лет, отбывая наказание за несколько преступлений, в том числе за убийство.

Однако мужчина не согласился с решением суда и вместе со своим адвокатом обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию. Судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда оставила судебный акт без изменения. Тогда торговец фруктами обжаловал приговор в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

В суде мужчина настаивал на том, что наказание слишком суровое. Он пытался разжалобить судью тем, что совершил преступление из-за тяжелого материального положения и, кроме того, не воспользовался оставшимися поддельными купюрами, хотя мог бы. Также в кассационной жалобе мужчина указал, что при рассмотрении дела в городском суде признавал свою вину, но после выступления адвоката понял, что раз он добровольно отказался от совершения преступления, то не должен нести ответственность за содеянное.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции не согласилась с доводами продавца фруктов. В результате обжалуемые судебные акты были оставлены без изменения, а кассационная жалоба - без удовлетворения.

Примечательно, что сейчас в Красноярске рассматривается еще одно уголовное дело в отношение Вугара Сафиева. Мужчина обвиняется в организации преступной группы, занимающейся незаконным оборотом поддельных денег.