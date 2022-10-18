Кузбасский дворник поверил мошенникам второй раз и лишился миллиона рублей

Житель Новокузнецка перечислил аферистам более 1,1 млн рублей, надеясь получить компенсацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обычно жертвами мошенников становятся люди пожилого возраста, но на этот раз «героем» полицейской сводки стал 33-летний новокузнецкий дворник. Молодой мужчина оказался насколько доверчив, что посчитал правдоподобной легенду о том, что у него есть счет в зарубежном банке с миллионами рублей.

«Развод» начался с обычного телефонного звонка. Позвонил мужчина, представился юристом компании, расположенной в Ростове-на-Дону, и пообещал бесплатную помощь в возврате денег, похищенных лжеброкерами. Новокузнецкий дворник недавно действительно потерял 100 000 рублей, пытаясь заработать игрой на бирже, поэтому не поставил слова «юриста» под сомнение и заключил договор с фирмой, которую тот представлял.

И после этого понеслось! Видимо, почуяв слабину, мошенник стал вытягивать из жертвы деньги под разными предлогами. Вскоре он сообщил, что нашел счет с деньгами новокузнечанина в зарубежном банке. Там хранится фантастическая сумма - более 4,3 млн рублей. Чтобы получить эти деньги, дворнику необходимо было уплатить штраф в размере 405 000 рублей, так как счет открыт фирмой, которая признана судом мошеннической. Новокузнечанин, потеряв голову от желания побыстрее стать миллионером, побежал оформлять кредит. Получив займ, он перевел деньги на указанный счет и стал ждать поступления денежных средств, но... дождался очередного звонка. На этот раз звонил не «юрист», а «налоговый инспектор». Он сообщил, что для получения перевода из-за рубежа нужно оплатить налог в сумме 559 000 рублей. Житель Новокузнецка, не сомневаясь, взял еще два кредита и перевел деньги по заявленным реквизитам. У мужчины не закрались сомнения и тогда, когда ему сообщили, что размер налога был посчитан неправильно и необходимо доплатить 129 000 рублей. Еще один кредит дворнику в банке уже не дали, поэтому ему пришлось занять деньги у знакомых.

Но даже на этом обман мужчины не закончился. Вскоре ему позвонил «следователь» - он потребовал 840 000 рублей за документы для банка, подтверждающие, что новокузнечанин действительно является жертвой лжеброкеров. Денег у дворника уже не осталось, но «на подмогу» ему пришел «юрист», постоянно находившийся с ним на связи. Он пообещал, что фирма займет новокузнечанину необходимую сумму. Тогда кузбассовец перечислил аферисту последние 70 000 рублей. После этого все звонки прекратились. Мужчина, наконец, забил тревогу, и попытался выяснить, почему ему не приходят его миллионы. Он стал звонить по всем номерам, по которым общался с мошенниками, но ему, естественно, никто не ответил. В общей сложности дворник потерял более 1,1 млн рублей!

Сотрудники полиции в очередной раз напомнили кузбассовцам, что выплата компенсации - это стандартная уловка мошенников. Ни при каких условиях нельзя выполнять операции со своими счетами и картами под диктовку незнакомцев.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Кемерове пенсионер перевел мошенникам около восьми миллионов рублей в надежде получить компенсацию за медицинские препараты.