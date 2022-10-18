Москвича посадили на 16 лет за торговлю наркотиками в Кузбассе

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кемерове суд приговорил жителя Москвы к 16 годам колонии за торговлю наркотиками. Мужчина приехал в Кузбасс специально, чтобы распространять запрещенные вещества.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, наркоторговца задержали с поличным в октябре 2020 года. У него хранилось около 300 граммов одного вида наркотиков, около 140 граммов другого и более 15 граммов третьего. Кроме того, дозы наркотиков были обнаружены в тайниках, который успел оборудовать мужчина.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Оказалось, что 44-летний житель столицы специально приехал в Кузбасс, чтобы распространять здесь наркотики: мужчина являлся курьером нелегального интернет-магазина. По заданию куратора москвич забирал оптовые партии наркотиков в Новосибирской и Кемеровской областях, а затем перевозил их в съемные квартиры в Кемерове, где фасовал на мелкие дозы. После этого драгдилер брал в аренду машины и развозил запрещенные вещества по местам «закладок» в областном центре, Березовском и Ленинске-Кузнецком.

В ходе следствия мужчина не стал отпираться и во всем признался. Центральный районный суд города Кемерово признал наркоторговца виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание житель столицы будет в исправительной колонии общего режима.

Полиция Кузбасса напомнила, что обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить в полицию по телефону горячей линии управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области: 8-(3842)-58-00-58.