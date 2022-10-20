Международный фестиваль короткометражек и спектакль по фантастическому рассказу

Фото: Кузбасскино.

Новое «Видение»

Отправляемся на международный фестиваль короткометражного кино и анимации

В Кемерове начался международный фестиваль короткометражного кино и анимации «Видение». Ежегодно, с 2007 года, уже 15 лет творчество начинающих кинематографистов разных регионов России и мира вызывает огромный интерес у жителей и гостей Кузбасса.

В этом году оргкомитет фестиваля рассмотрел 731 заявку. На смотре будут представлены фильмы из 50 городов России, объединенных по принципу территориальности. Отдельный показ будет посвящен лентам, снятым в странах СНГ. Также в программе участвуют киноработы авторов из зарубежных стран - всего свои картины организаторам фестиваля прислали представители 32 государств.

До конца недели зрители получат возможность увидеть лучшие короткометражные фильмы из разных стран мира и понять, что такое авторское кино, почувствовать индивидуальный стиль режиссеров. Жанры на фестивале представлены разные - от фильмов трагичных, на военную тематику, до милых анимационных штучек, а от них к леденящему и заставляющему застывать кровь в жилах триллеру!

По сложившейся традиции именно зрители выберут победителей в номинациях и определят обладателя «Гран-при», который кроме почетного диплома получит денежный приз в размере 60 тысяч рублей.

Напомним, с 2019 года фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса и Молодежного центра союза кинематографистов Российской Федерации. Организатор фестиваля ГАУК «Кузбасскино».

Фото: Кузбасскино.

Где смотреть?

19 октября. Конкурсная программа.

Неигровое кино (18+)

«Кузбасскино», пр. Советский, 4

Начало в 20.00.

20 октября. Конкурсная программа.

Игровое кино + анимация (12+)

«Кузбасскино», пр. Советский, 4

Начало в 19.15.

21 октября. Конкурсная программа.

Оригинально/Регионально (18+) (фильмы, снятые в регионах России)

«Кузбасскино», пр. Советский, 4

Начало в 19.15.

22 октября. Конкурсная программа.

Мир. Дружба. Кино (12+) (фильмы, снятые в странах СНГ)

«Кузбасскино», пр. Советский, 4

Начало в 15.00.

22 октября. Внеконкурсная программа.

Трэш, угар короткого метра (18+)

Коктейль-бар «Сервант», пр. Октябрьский, 28 (арт-пространство «Редакция»)

Начало в 20.00

23 октября

«Кузбасскино», пр. Советский, 4

Закрытие фестиваля. Объявление победителей (12+)

Начало в 18.00

Вход на все показы - свободный.

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Фото: Юрий КУЗНЕЦОВ.

Звонок в другую эпоху

Идем на фантастический спектакль по рассказу Кира Булычева

Театр для детей и молодежи Кузбасса приглашает зрителей на спектакль по рассказу знаменитого фантаста Кира Булычева. Для многих из нас Кир Булычев ассоциируется исключительно с детской литературой. Действительно, в первую очередь мы знаем и любим писателя за созданную им девочку, с которой ничего не случится, гостью из будущего Алису Селезневу, девочку с Земли, будущего космобиолога. Но Кир Булычев писал не только про Алису. Его перу принадлежит великое множество совсем других, совершенно не похожих друг на друга книг. И именно небольшой, очень простой и одновременно пронзительный рассказ «Можно попросить Нину?» с таким простым, весьма обыденным названием и совершенно неожиданным сюжетом лег в основу спектакля кемеровской «молодежки».

Телефонный звонок. Попал не туда. Такое часто бывает. Но герой попал в другое время, на тридцать лет назад - это уже неожиданно и странно. Фантастический случай соединил на двух концах телефонного провода две эпохи. На одном конце - Вадим, живущий в 1972 году, когда Гагарин уже совершил свой полет, а луноходы путешествуют по поверхности луны, когда можно было открыть холодильник и достать оттуда курицу и банку сардин. На другом конце - Нина, но не та, которой хотел позвонить мужчина, а другая, девочка тринадцати лет из 1942 года.

И вдруг, вопреки всему, между ними возникает единое пространство и время.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

22 октября, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей