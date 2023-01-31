Над Кузбассом пролетит уникальная комета

Фото: Новокузнецкий планетарий им. А.А. Федорова

Над Кузбассом пролетит ярчайшая комета C/2022 E3 (ZTF). На минимальное расстояние к Земле она приблизится 1 февраля 2023 года - тогда ее можно будет наблюдать даже без специальных оптических приспособлений.

Как рассказали в Новокузнецком планетарии, комета C/2022 E3 (ZTF) была открыта меньше года назад калифорнийскими учеными (цифра в названии как раз и говорит о годе, когда небесный объект был обнаружен). Эта комета считается одной из самых ярких в наступившем году. Но уникальна она еще и тем, что ее можно будет наблюдать только один раз. C/2022 E3 (ZTF) не является периодической, возможно она больше никогда не пройдет через Солнечную систему, а если и вернется, то не раньше, чем через 200 лет. Кстати, раньше комета уже пролетала мимо нашей планеты, но было это около 55 тысяч лет назад - ее наблюдали наши далекие предки.

На данный момент комету не видно невооруженным глазом, однако в ночь с 1 на 2 февраля произойдет ее максимальное сближение с Землей - именно в этот период небесное тело можно будет разглядеть без специальных приборов. Специалисты советует наблюдать за ночным небом подальше от городской засветки, тогда можно будет заметить слабое пятнышко. Но гораздо лучше искать комету в небе, используя бинокли и телескопы. В таком случае удастся увидеть зеленое свечение, исходящее от C/2022 E3 (ZTF).

- Наилучшие условия наблюдения кометы возникнут в конце января-начале февраля, когда космическая странница пролетит всего в 42 млн км от Земли. На небосводе в это время она будет находиться в районе Полярной звезды, - рассказали в Новокузнецком планетарии.

Наблюдениям за редким природным явлением может помешать только погода. Однако, по прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в начале февраля по области будет малооблачно, поэтому кузбассовцы имеют все шансы стать свидетелями полета уникальной кометы.

Напомним, что в октябре прошлого года жители Кузбасса наблюдали частное солнечное затмение, а в ноябре увидели «Кровавую луну».