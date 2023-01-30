В Кузбассе по поручению Владимира Путина создают Центр подготовки и патриотического воспитания

Кузбасс вошел в число 10 пилотных субъектов РФ, где по поручению президента Владимира Путина власти создают Центр подготовки и патриотического воспитания. Губернатор Сергей Цивилев сообщил, что занятия начнутся уже летом 2023 года, после того как группа инструкторов военно-патриотической подготовки и воспитания молодежи из Кемеровской области пройдет обучение по стандарту Союза боевых искусств России.

- Хорошая физическая, тактическая и патриотическая подготовка молодежи - это требование времени. Инструктор по такому направлению должен работать в каждом образовательном учреждении, от школы до вуза. Это должны быть профессионалы своего дела с отличной физподготовкой, обладающие психолого-педагогическими навыками, - подчеркнул Цивилев.

Эксперты согласны, что такие центры в регионах необходимы для формирования «здоровой части» российского общества и его будущих поколений. Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков отмечает:

- В первую очередь мы говорим не столько об обучении молодежи военному делу, сколько о вопросах морально-психологической готовности, формировании характера, чтобы молодые могли защищать Родину и понимали, что Родина - это главное.

Эксперт уверен, что чем больше доля граждан, прошедших курсы инженерной, технической, физической и психологической подготовки, тем лучше это для общества.

- И те, кто это понимает, на эту тему даже не дискутируют. А те, кто не понимает, - они просто враги, - заявил собеседник издания. При этом он подчеркивает, что подобная работа должна сопровождаться в целом «воспитанием народа», не допуская его дезорганизации и деморализации при помощи СМИ. С подобными явлениями, которые, по словам Сивкова, еще встречаются на российском телевидении, нужно бороться всеми силами. Если не будет серьезной идеологической поддержки и борьбы с пропагандой наших внешних и внутренних недоброжелателей, то никакие центры не помогут нам отстоять свой суверенитет.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова считает, что подобные центры должны были появиться в российских регионах безотносительно СВО и частичной мобилизации 2022 года.

- Воспитание подрастающего поколения - это важнейшая задача государства и общества. Такие центры - это синергичный комплексный проект, который затрагивает многие направления от физической подготовки до вопросов безопасности жизнедеятельности и уроков истории. И самое главное, это интересно детям. Да, мы все знаем, как сильно на Украине искажались исторические факты, как те, против кого воевали наши прадеды, бандеровцы, там стали «героями», как уничтожают памятники, а подвиги истинных героев Великой Отечественной войны были убраны из учебников в школе и запрещались к изучению. Поэтому важна истинная история, правда из первых уст, которая должна передаваться с помощью подобных проектов, - отметила депутат Аршинова.

Собеседница издания добавила, что сейчас от самих детей есть запрос на изучение истории своей страны. В рамках партийного проекта «Новая школа» в образовательных учреждениях устанавливают «Парты Героев» с информацией об участниках ВОВ и спецоперации, Героях труда и известных спортсменах. Также «Единая Россия» реализует проект «Лица Героев», размещая их изображения на фасадах и стенах школ.

Центр в Кузбассе, как и остальные девять по стране, будет финансироваться из федерального бюджета. Запланирована покупка амуниции и современного оборудования, а во время обучения подростков инструкторы уделят серьезное внимание физической и психологической подготовке, изучению истории России, патриотическим и спортивным мероприятиям, медицине, умению действовать в экстремальной ситуации.

Руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина согласна, что центры подготовки и патриотического воспитания будут востребованы, независимо от внешнеполитической обстановки:

- Через это также проявляется любовь к своей Родине, нужное и очень важное направление. Думаю, что со временем такие центры откроются во всех регионах, практически во всех учебных заведениях, как раньше было. И считаю, что элементарные необходимые нормы ГТО сдать нужно для оздоровления и для воспитания характера молодежи. Пригодится не только тем, кто будет служить в армии. В 90-е годы у нас была совершенно другая пропаганда и отсутствие ценностей, а с 2000-х мы начали понемногу заниматься этим. Почему на нас сейчас все ополчились? Потому что Россия самостоятельная. Мы одна из немногих стран, которая отстаивает традиционные духовные ценности и воспитывает на них молодых. При этом Кузбасс традиционно опорный для России регион, где люди с сильной волей и сильным духом. И стоит только благодарить губернатора, что он решил заранее этим вопросом заняться, предлагает площадки. Страна всегда ориентировалась на Кузбасс, и в годы войны, и в мирное время. Так что это прекрасная идея, и такие центры, безусловно, будут востребованы, - считает Сутормина.

Доктор политических наук, сопредседатель ассоциации военных политологов Сергей Мельков подчеркивает, что для государства вопросы патриотизма и любви к Родине всегда будут значимы, а обучение в таких центрах будет востребовано у определенной части молодежи.

- Я знаю немало людей, которых может заинтересовать, которым нравится обучение военному делу, они любят ходить в форме. Для армии польза от таких занятий, безусловно, будет, когда кто-то из них пойдет служить, - рассуждает он.

В целом Мельков придерживается мнения, что говорить о пользе и значимости таких центров не имеет смысла, ведь президент Владимир Путин в своих выступлениях отвечает на эти вопросы лучше любого эксперта.

- Процесс милитаризации российского общества продолжается. Эти центры вполне вписываются в это дело. Кроме того, основным органом власти, на который в ближайшее время будут работать общество и государство, будет Министерство обороны, - добавил собеседник.

В первую группу инструкторов, с которыми встретился губернатор Цивилев, вошли 20 отслуживших в армии жителей Кузбасса. После специализированного обучения они получат дипломы о дополнительном профобразовании и смогут преподавать на базе нового Центра военно-патриотической подготовки и воспитания молодежи в Кемерове. Сейчас власти определяют площадку для теоретических занятий и практической подготовки. Все эти новшества и комплексная работа по воспитанию подрастающего поколения четко увязываются с объявленным в 2023 году Годом детей в Кузбассе.