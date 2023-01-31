Кузбасские металлурги стремятся к нулевым сбросам

Фото: архив "КП". Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кузбассе возобновились экологические пресс-туры. Они проводятся по инициативе губернатора Сергея Цивилева с целью проверить, как выполняются природоохранные мероприятия на промышленных предприятиях.

Первым в нынешнем году экологов, членов общественных экологического и наблюдательного советов при администрации города Новокузнецка и журналистов пригласил ЕВРАЗ-ЗСМК, один из ведущих металлургических комбинатов России, участник федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Но федеральным проектом работа на предприятии не ограничивается - реализация экологических программ является одним из приоритетных направлений деятельности.

Так, металлурги вывели из эксплуатации 11 грязных и технологически устаревших объектов с 2000 года. При строительстве новых используют лучшие доступные технологии. Первыми в России и одними из первых в мире новокузнечане в прошлом году произвели «зеленые» рельсы, в 4 раза уменьшив углеродоемкость производства стали для их проката. Выполнили 4 из 6 запланированных мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух» - на аглофабрике предприятия установлены аспирационные газопылеулавливающие системы, также отлажены теплотехнические режимы печей цеха обжига извести, модернизированы электрофильтры и снижены выбросы от котлов входящей в состав комбината ТЭЦ.

Всего в результате реализации комплексных природоохранных мероприятий выбросы загрязняющих веществ в период с 2020 по 2022 снизились на 11,2 тысячи тонн.

В декабре прошлого года комбинат стал призером Национальной экологический премии, учрежденной медиагруппой «Комсомольская правда», в номинации «ЭкоПредприятие» - за последовательные усилия по снижению воздействия на окружающую среду и комплексный подход к модернизации производства.

Участники пресс-тура побывали на очистных сооружениях сточных вод на выпуске № 2. Сегодня это - один из самых крупных проектов экологической стратегии предприятия. Он предусматривает многоступенчатую очистку сточных вод, что позволит предотвратить превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Сейчас очистные сооружения находятся в опытно-промышленной эксплуатации, экологи в автоматическом режиме отслеживают объем сброса сточных вод и контролируют их качество более чем по 20 показателям, в том числе по нефтепродуктам, алюминию, фтору, цинку, нитритам, нитратам, железу и марганцу. На выходе после очистки получается вода рыбохозяйственного назначения.

А общая водоохранная программа включает в себя более 30 мероприятий и рассчитана до 2024 года. К 2030 году комбинат планирует перейти на бессточную систему.

Как отметил главный эколог комбината Станислав Моренов, в результате перехода на замкнутый цикл водопользования при производстве стали сброс сточных вод в озеро Узкое прекратится полностью, а вся очищенная вода будет возвращаться на производство.

Также участников пресс-тура познакомили с мероприятиями по внедрению технологии конечного охлаждения коксового газа в закрытой теплообменной аппаратуре. Этот проект металлурги планируют закончить в нынешнем году. В результате будут сокращены специфические выбросы от источников коксохимического производства в атмосферу на 85 процентов, или более чем тысячу тонн в год.

- Я впервые стала участником экологического пресс-тура. Очень интересно было посмотреть вживую производственные процессы, о которых рассказывают на совещаниях с сухими цифрами и слайдами. Теперь вижу масштаб мероприятий, реальные экологические улучшения. Самое ценное - производственники не отказываются отвечать на вопросы, причем объясняют все понятным для обычных жителей Новокузнецка языком. Ну и для себя сделала открытие: оказывается, дым, которого периодически пугаются многие горожане - это вовсе и не вредные газы, а пар от горячей воды, - поделилась впечатлениями Анна Пятницкая, член Общественного экологического Совета при администрации города Новокузнецка.

- Для меня это уже четвертый экологический пресс-тур, и он вновь дал полезную информацию. Специалисты все доступно объясняют, мы общаемся, смотрим, как меняются оборудование и экологическая ситуация. Движение идет позитивное. Например, сегодня мы побывали на очистных сооружениях в лаборатории и диспетчерской, которых не было при прошлом нашем визите на предприятие, - рассказал депутат городского Совета Новокузнецка Роман Кисельников.

К слову, позитивные изменения на ЕВРАЗ ЗСМК оценили не только люди. Со вторника на территории комбината наблюдают гуляющую рысь. Зверь к людям не подходит, но и не уходит. Как шутят работники, ее, видимо, экологическая обстановка полностью устраивает. А питаться рысь может зайцами, которые тоже встречаются металлургам.