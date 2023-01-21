Еще одна территория Кузбасса встретит огонь зимних Международных игр «Дети Азии»

Фото: Международные игры «Дети Азии» в Кузбассе.

Еще одна территория Кузбасса встретит огонь II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» - 2 февраля символ соревнований прибудет в Таштагольский район.

Старт эстафеты дадут в 12:00 у спортивного комплекса «Кристалл». Маршрут будет пролегать через знаковые места Таштагола, а также по горнолыжному курорту «Шерегеш». Завершится эстафета на площади Торжеств.

В команде факелоносцев, которые пронесут огонь в Таштагольском районе, 13 человек. Среди них титулованные спортсмены, ветераны спорта, волонтеры, общественные деятели. В том числе, в мероприятии примут участие участник Олимпиады в Сочи, сноубордист Валерий Колегов, победитель первенств мира Анастасия Курочкина, первый мастер спорта по горнолыжному спорту в Таштагольском районе Валентина Александрова, участник Олимпиады в Турине в сноуборд-кроссе Ольга Насонова.

В завершении эстафеты состоится торжественная передача огня представителю следующей территории проведения соревнований – городу Междуреченск. Туда огонь прибудет 10 февраля.

Напомним, что торжественная церемония зажжения огня II зимних Международных спортивных игр прошла 21 января на родине Игр – в Якутии. В Кузбассе первым городом, встретившим эстафету, стал Новокузнецк. 24 января огонь пронесли по центральным улицам города 23 факелоносца. В эстафете приняли участие мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, министр физической культуры и спорта Кузбасса, заслуженный тренер России Сергей Мяус, а также именитые спортсмены, представители предприятий, волонтеры.

Завершится шествие символа Игр по Кузбассу 25 февраля в Кемерове на церемонии открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии».

Напомним, что «Дети Азии» пройдут с 23 февраля по 5 марта 2023 года в четырех территориях Кузбасса - Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе. В состязаниях примут участие более 1000 спортсменов. В программу соревнований вошли лыжные гонки, конькобежный спорт, керлинг, фигурное катание, хоккей, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, сноуборд, горнолыжный спорт и волейбол на снегу. Также пройдут демонстрационные соревнования по киберспорту.

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