200 дней мужества

Фото: кадр фильма.

Кузбассовцев приглашают присоединиться к единой областной акции, в рамках которой по инициативе Министерства культуры Российской Федерации пройдут бесплатные показы во всех муниципальных кинотеатрах и кинозалах художественного фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», снятого по одноименному роману Михаила Шолохова. В фильме снимались Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин, Николай Губенко. Кинолента практически сразу обрела всенародное признание.

Для показа фильма в этом году выбраны единые дата и время: они символизируют 200 дней и ночей Сталинградской битвы - величайшего сражения, которое изменило ход Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и всей Второй мировой войны.

К слову, фильм «Они сражались за Родину» неоднократно назывался лучшим фильмом про войну. На кинофестивале в Панаме лента была удостоена премии за режиссерскую работу и лучшее исполнение 27 (!) мужских ролей.

Кинозал «Кузбасскино»

пр. Советский, 4, т.: +7-951-578-78-14

2 февраля, начало в 20.00

Вход свободный