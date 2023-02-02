Битва за крепость, или Как интересно провести выходные в Новокузнецке

Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Уже в эту субботу, 4 февраля, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» в пятый раз стартует снежный праздник - «Построй свою крепость».

В течение двух часов команды будут соревноваться в строительстве снежных крепостей, скульптур и снеговиков. Постройки будут оценены профессиональным жюри в номинациях «Снежная крепость» и «Городской символ». Победителей ждут дипломы и призы от «Кузнецкой крепости» и партнеров проекта.

К участию приглашаются команды (семейные, трудовых коллективов, дружеские) от двух до пяти человек без возрастных ограничений. Для участия в конкурсе обязательна регистрация команды. Зарегистрировать команду можно до 3 февраля 2023 года, включительно, заполнив анкету по ссылке на сайте kem.kp.ru.

Команды, пришедшие на конкурс без регистрации, к участию допущены не будут и войдут в состав зрителей. Последним, к слову, тоже скучать не придется: помимо конкурса снежных крепостей и скульптур, в программе предусмотрены конкурс для детей «Сибирский снеговик», работа детской площадки с аниматором, играми и конкурсами, экскурсии по истории города Кузнецка XVII-XVIII веков.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

проезд Крепостной, 1, т.: (384-3) 36-00-92

4 февраля, начало в 12.00

Цена билетов: 30 рублей, для участников - вход бесплатный