Звезду «Уральских пельменей» поверг в шок туалет в новокузнецком цирке

Фото: соцсети

Актриса юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина оказалась недовольна туалетами в цирке Новокузнецка, где команда побывала накануне. Звезда пожаловалась на состояние санузлов в соцсетях.

В рамках гастрольного тура по городам России команда «Уральских пельменей» во вторник посетила Новокузнецк. Концерт состоялся на площадке государственного цирка. Зрители остались довольны выступлением приезжих юмористов, оставив в соцсетях положительные отзывы. «Спасибо за концерт», «Смеялись до слез», «Это лучшее, что было со мной», - написали новокузнечане после выступления.

Однако не у всех артистов остались такие же приятные впечатления от концерта. И виной тому стало не само мероприятие, а условия, в которых пришлось к нему готовиться. Так, звезда шоу Илана Дылдина пожаловалась на состояние туалетов в цирке и даже наглядно показала подписчикам, как выглядит один из них. На опубликованном видео видны обшарпанные стены, грязь. При этом в санузле не видно ни полотенец, ни мыла.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Обратная сторона гастролей. Туалет на площадке такой, - написала Илана Дылдина.

К слову, звезды шоу-бизнеса уже обращали внимание на состояние санузлов в Кузбассе. Так, после фестиваля «Динотерра» музыкант Александр Пушной опубликовал снимок туалета, предназначенного для известных гостей. Это был деревянный санузел с дыркой в полу, на котором прикреплена бумажка с надписью «Туалет для Александра Пушного и Пелагеи».