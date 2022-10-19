Кузбассовцы смогут увидеть частичное солнечное затмение

Фото: архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

25 октября жители Кузбасса смогут увидеть солнечное затмение. Как наблюдать за этим редким природным явлением корреспонденту «Комсомолки» рассказали в Новокузнецком планетарии им. А.А. Федорова.

Предстоящее солнечное затмение будет частным. То есть полного погружения во тьму не предвидится, но, тем не менее, свет на закате потускнеет. Начнется затмение в 17.09 и достигнет пика примерно в 17.49. В этот момент луна закроет диска Солнца на 30-35%. К сожалению, ранние октябрьские сумерки немного помешают наблюдениям.

- Наблюдать за солнечным затмением можно будет с помощью закопченного стекла, солнечных телескопов, - рассказали в планетарии, отметив, что не стоит пользоваться биноклями и телескопами без солнечных фильтров, так как это небезопасно для глаз.

По предварительным прогнозам «Гисметео», в Кемерове во время затмения может быть пасмурно, а в Новокузнецке будет ясно.

В планетарии также отметили, что частичные солнечные затмения бывают несколько раз в год, однако чаще наблюдать их могут жители отдельных территорий. Так, предыдущее солнечное затмение видно было только в Антарктиде. Очевидцами нынешнего затмения смогут стать жители большей части России, но лучше всего его будет видно в Ханты-Мансийском АО. При этом это будет последнее затмение в 2022 году.