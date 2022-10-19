В Кемерове убийцу нашли по невидимым следам

Увидеть замытые остатки крови криминалисты смогли благодаря ультрафиолетовым лучам источника экспертного света. Фото: СУ СК России

19 октября свой профессиональный праздник – День криминалистики – отмечают следователи-криминалисты Следственного комитета России. В преддверии праздника следователи кузбасского следкома из отдела в Центральном районе Кемерова совместно со своими коллегами из отдела криминалистики вспомнили и поделились историей, когда слаженная работа сотрудников и современные технологии помогли раскрыть особо тяжкое преступление, о котором стало известно только спустя долгое время.

Так, в 2019 году в одном из частных домов на территории Центрального района города Кемерово разыгралась настоящая драма, которой позавидовал бы сам Уильям Шекспир. Трое знакомых - двое мужчин и одна женщина, волею судеб оказались жить в одном доме. Получился такой классический треугольник, который устраивал не всех.

В один из дней, когда хозяйка дома уснула, мужчины в ходе распития алкогольных напитков решили выяснить, кто достоин поддерживать романтические отношения с женщиной и должен остаться с ней жить, а кому следует немедленно покинуть дом. В результате ссоры, один из них схватил топор, находившийся в доме, и несколько раз ударил второго в область головы. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Испугавшись ответственности, виновник гибели соперника спрятал труп в подполе дома, закопав сверху слоем земли и глины, скрыв таким образом его гибель от возлюбленной. Пропажей убитого больше никто не заинтересовался: близких родственников и друзей у него не оставалось.

Об убийстве стало известно только через год и то случайно. Преступник, приняв на грудь, проговорился знакомому о произошедшем, а тот спустя несколько дней оказался задержан сотрудниками полиции по другому преступлению. И во время допроса рассказал им не только, что натворил сам, но и поделился откровениями своего приятеля. Однако не смог указать ни место, ни конкретные обстоятельства, ни на жертву преступления.

- В ходе отработки всех возможных версий и обстоятельств произошедшего следователями следственного отдела по Центральному району города Кемерово совместно с оперативными сотрудниками в подполе дома был обнаружен труп потерпевшего, однако возникла новая проблема. Обвиняемый сотрудничать со следствием отказался, свидетели и очевидцы преступления отсутствовали, а эксперты не смогли высказаться о причине смерти ввиду давности ее наступления, - вспоминает заместитель руководителя следственного отдела по Центральному району Кемерова кузбасского Следкома Нонна Таран.

Именно тут на помощь сотрудникам следственного отдела пришли следователи – криминалисты, а также специальные средства, которые они применяют в своей работе. Так, используя источник криминалистического света, который с помощью ультрафиолетовых лучей позволяет увидеть любые биологические следы, сотрудникам следственного отдела удалось обнаружить следы крови, в том числе и под линолеумом, восстановить место совершения преступления. Затем, благодаря слаженной работе всех подразделений, найти орудие преступления – топор, на котором еще остались опять же невидимые глазу следы крови, был обнаружен на одном из заброшенных участков рядом с домом.

В течение двух месяцев сотрудники следственного отдела кропотливо собирали доказательства, и смогли восстановить все обстоятельства, в результате чего обвиняемый частично признал свою вину в совершении преступления. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет.