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Происшествия19 октября 2022 9:53

В Кемерове убийцу нашли по невидимым следам

Накануне Дня криминалистики кемеровские следователи СУ СК России по Кузбассу рассказали, как современные технологии помогают найти опасных преступников и раскрыть старые преступления
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Увидеть замытые остатки крови криминалисты смогли благодаря ультрафиолетовым лучам источника экспертного света.

Увидеть замытые остатки крови криминалисты смогли благодаря ультрафиолетовым лучам источника экспертного света.

Фото: СУ СК России

19 октября свой профессиональный праздник – День криминалистики – отмечают следователи-криминалисты Следственного комитета России. В преддверии праздника следователи кузбасского следкома из отдела в Центральном районе Кемерова совместно со своими коллегами из отдела криминалистики вспомнили и поделились историей, когда слаженная работа сотрудников и современные технологии помогли раскрыть особо тяжкое преступление, о котором стало известно только спустя долгое время.

Так, в 2019 году в одном из частных домов на территории Центрального района города Кемерово разыгралась настоящая драма, которой позавидовал бы сам Уильям Шекспир. Трое знакомых - двое мужчин и одна женщина, волею судеб оказались жить в одном доме. Получился такой классический треугольник, который устраивал не всех.

В один из дней, когда хозяйка дома уснула, мужчины в ходе распития алкогольных напитков решили выяснить, кто достоин поддерживать романтические отношения с женщиной и должен остаться с ней жить, а кому следует немедленно покинуть дом. В результате ссоры, один из них схватил топор, находившийся в доме, и несколько раз ударил второго в область головы. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Испугавшись ответственности, виновник гибели соперника спрятал труп в подполе дома, закопав сверху слоем земли и глины, скрыв таким образом его гибель от возлюбленной. Пропажей убитого больше никто не заинтересовался: близких родственников и друзей у него не оставалось.

Об убийстве стало известно только через год и то случайно. Преступник, приняв на грудь, проговорился знакомому о произошедшем, а тот спустя несколько дней оказался задержан сотрудниками полиции по другому преступлению. И во время допроса рассказал им не только, что натворил сам, но и поделился откровениями своего приятеля. Однако не смог указать ни место, ни конкретные обстоятельства, ни на жертву преступления.

- В ходе отработки всех возможных версий и обстоятельств произошедшего следователями следственного отдела по Центральному району города Кемерово совместно с оперативными сотрудниками в подполе дома был обнаружен труп потерпевшего, однако возникла новая проблема. Обвиняемый сотрудничать со следствием отказался, свидетели и очевидцы преступления отсутствовали, а эксперты не смогли высказаться о причине смерти ввиду давности ее наступления, - вспоминает заместитель руководителя следственного отдела по Центральному району Кемерова кузбасского Следкома Нонна Таран.

Именно тут на помощь сотрудникам следственного отдела пришли следователи – криминалисты, а также специальные средства, которые они применяют в своей работе. Так, используя источник криминалистического света, который с помощью ультрафиолетовых лучей позволяет увидеть любые биологические следы, сотрудникам следственного отдела удалось обнаружить следы крови, в том числе и под линолеумом, восстановить место совершения преступления. Затем, благодаря слаженной работе всех подразделений, найти орудие преступления – топор, на котором еще остались опять же невидимые глазу следы крови, был обнаружен на одном из заброшенных участков рядом с домом.

В течение двух месяцев сотрудники следственного отдела кропотливо собирали доказательства, и смогли восстановить все обстоятельства, в результате чего обвиняемый частично признал свою вину в совершении преступления. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ