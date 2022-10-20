Вводить дополнительные ограничения в Кузбассе не планируется: Сергей Цивилев прокомментировал создание оперативного штаба в регионе

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прокомментировал создание в регионе оперштаба по обеспечению режима базовой готовности. Видео было опубликовано в телеграм-канале главы региона «Цивилев. Live».

- Нет никаких оснований у нас в Кузбассе на сегодняшний момент вводить какие-либо ограничения для жителей. Подчеркиваю, чтобы жители не волновались и не беспокоились: дополнительных ограничений в ближайшее время вводить не планируется, - сказал Сергей Цивилев.

Губернатор объяснил, что оперштаб будет заниматься новыми подходами, связанными с вопросами безопасности населения, обеспечения уровня жизни населения. При этом глава региона подчеркнул, что Кузбасс не планирует отказаться от действующих программ развития.

Напомним, что оперштаб был создан после того, как президент Владимир Путин ввел в регионе базовый режим готовности. Возглавил оперштаб Сергей Цивилев. Также в него вошли представители Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, сотрудники органов исполнительной и законодательной власти, главы муниципальных образований.