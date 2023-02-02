Житель Кузбасса три года рассылал порно детям и подросткам со всей России

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Кузбассе вынесен приговор 37-летнему педофилу из Новокузнецка, который несколько лет развращал в соцсетях детей и подростков. Потерпевшими по уголовному делу признан 61 ребенок в возрасте от 6 до 15 лет со всей России.

Мужчина орудовал в соцсетях с июня 2014-го по декабрь 2017 года. Он находил себе жертв в разных городах страны. Причем, не делал разницы, с кем вести интимную переписку - с мальчиками или девочками. Чтобы втереться в доверие к детям, он часто представлялся фотографом или агентом модельной школы. Делая комплименты, мужчина убеждал несовершеннолетних присылать ему свои фото в обнаженном виде. Также сам слал им порнографические фотографии и видео.

Нередко новокузнечанин выдавал себя в соцсетях за подростка. Он говорил с детьми о сексе, выманивал интимное фото. Причем, мальчикам он писал от имени девочек. Почти каждый раз развратник создавал новые фейковые аккаунты, наполняя их подростковым контентом, чтобы никто не заподозрил, что владелец страницы взрослый человек. В общей сложности мужчина вел переписку, используя порядка 60 интернет-страниц.

В реальной жизни мужчина, по имеющимся данным, в сексуальный контакт с детьми никогда не вступал, при этом в числе преступлений, в совершении которых его обвинили, есть статья о половом сношении с несовершеннолетними. Как пояснили в СК РФ по Кемеровской области, мужчина свел 13-летнего подростка, который в переписке с ним изъявил желание начать половую жизнь, со взрослой женщиной. В ведомстве не уточнили, в каком городе это произошло.

О действиях развратника стало известно сотрудникам полиции, после чего материалы были переданы в следственные органы. Мужчину обвинили в 22 эпизодах насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ 132), семи эпизодах, связанных с изготовлением и оборотом порнографических материалов с несовершеннолетними (п. «а» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ) и других насильственных преступлениях в отношении детей и подростков.

Суд признал мужчину виновным по всем статьям. Ближайшие 12,5 лет новокузнечанину придется провести в колонии строгого режима.

Ранее в Кузбассе было передано в суд дело 27-летнего педофила, который также вел в социальных сетях интимную переписку с детьми.

В следственном управлении призвали взрослых провести беседы с детьми по поводу ситуаций и опасностей, которые их могут подстерегать при общении в социальных сетях.