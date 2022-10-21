Юг Кузбасса засыпало снегом

Фото: ГИБДД Кузбасса

В Кузбассе Таштагольский район засыпало снегом. Соответствующий снимок разместили в своем телеграм-канале сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса, призвав автомобилистов готовиться к зиме заранее.

- Таштагольский район сегодня, - подписали фото в ГИБДД Кузбасса. На кадре видно, что уровень снежного покрова достигает нескольких сантиметров.

В ведомстве посоветовали водителям не только поменять резину, но и изменить стиль вождения - на более спокойный: ниже скорость, меньше маневров, максимальная концентрация внимания.

В Кемеровском гидрометцентре корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что метеостанция в Таштаголе не зафиксировала сегодня снегопад. По данным на 15.00, в городе выпало 10 мл осадков в виде дождя. При этом синоптики не исключают, что в горных районах снег возможен. Эти слова подтверждают на горнолыжном курорте «Шерегеш». В ожидании открытия сезона местные жители постоянно проверяют уровень снега. Сегодня они сообщили, что снег есть, но только на верхней половине склона. Для полноценного катания его пока недостаточно.

Кадр с веб-камеры на вершине горы

Синоптики отметили, что говорить об устойчивом снежном покрове в регионе еще рано. По прогнозам, выходные в Кузбассе будут теплыми. В субботу днем воздух прогреется до +11... +16 градусов. В воскресенье после обеда в регионе начнется похолодание. По ночам возможен мокрый снег, но днем прогнозируется дождь.

- Октябрь - месяц, когда природа перестраивается на зимние процессы. Что касается снега, то в этом году он пока не наблюдается. Устойчивый снежный покров ожидается только к середине ноября, - сообщили «Комсомолке» в Кемеровском гидрометцентре, подчеркнув, что по предварительным прогнозам, ноябрь будет теплее климатической нормы.