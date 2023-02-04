Как проходит первый этап реконструкции взлетно-посадочной полосы кемеровского аэропорта

Фото: АПК.

Во время пресс-тура с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым участникам рассказали об основных этапах работ, а также о том, как движется процесс и сколько времени займет ремонт

В пятницу, 3 февраля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вместе с журналистами и блогерами посетил взлетно-посадочную полосу аэропорта им. А.А. Леонова, где на данный момент ведется реконструкция, входящая в перечь поручений президента России Владимира Путина.

Как отметил глава региона, чтобы приступить к работе, нужно было пройти несколько этапов согласования: одобрение президента, экспертиза при правительстве РФ о необходимости ремонта, выделение средств на проектирование благодаря компании "Новапорт", выполнение проекта. После этого Минтрас России провел конкурс и заключил контракт с подрядчиками, поскольку средства выделены из федерального бюджета в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса.

Согласно проекту, реконструкция взлетно-посадочной полосы будет проходить в несколько этапов в течение трех лет без остановки работы аэропорта: бетонное покрытие полосы длиною 3 200 метров, строительство очистных сооружений поверхностного стока, полная замена светосигнального оборудования, реконструкция периметровой объездной дороги и ограждения, а также коммунальной сети и сети связи и энергоснабжения. Помимо этого, запланировано строительство новой аварийно-спасательной станции.

Ремонт начался в декабре прошлого года. Как рассказал представитель подрядчика, на первом этапе необходимо выполнить реконструкцию 1020 метров взлетно-посадочной полосы, сейчас ведутся подготовительные работы: передислокация техники, строительство городка, организация жилья рабочим (150 мест).

В рамках пресс-тура участники посетили три основные точки, на которых в настоящее время идет активная работа по реконструкции. На первой выполняются проколы под действующей рулевной дорожкой, чтобы в дальнейшем провести кабельные сети для установки нового светосигнального оборудования. По всей полосе их будет 18, к текущему моменту готово уже 13, в феврале планируется их завершить.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы будет проходить в течение трех лет. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Проколы под кабельные сети. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

По всей полосы проколов будет 18 штук. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

В феврале работы по созданию проколов планируется завершить. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Сергей Цивилев отметил, что реконструкция проводится для удобства кузбассовцев и гостей региона, а также самолетов абсолютно всех видов. Кроме того, это поможет сократить случаи, при которых командиру экипажа придется сажать воздушное судно в других аэропортах - новое светосигнальное оборудование поможет.

На втором этапе встречи участники побывали непосредственно на месте, откуда открывался вид на полосу, которая уже в апреле будет выведена с оборота. После этого начнется ее разборка и реконструкция - будут укладываться специальные аэродромные бетоны толщиной 40 см, шириной 7,5 метра и длиной в километр.

- Состояние взлетно-посадочной полосы сейчас такое, что, если ее не делать, наступит момент, когда нам могут запретить ее использовать. Кроме того, с реконструкцией взлетно-посадочной полосы открываются новые возможности: первая - экологическая, потому что будут системы водоотведения и водоочистки. А самая главная - полное завершение логистической цепочки перелетов: хорошая дорога, хорошие автобусы, хороший аэропорт, возможность по телетрапу зайти в самолет и без задержек рейса по хорошей взлетной полосе взлететь. Это и есть комплексный подход к авиационному сообщению, - сказал губернатор.

Реконструкция проводится для удобства кузбассовцев и гостей региона. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

На втором этапе встречи участники побывали на месте, откуда открывался вид на полосу. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

На полосу будут укладываться специальные аэродромные бетоны. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Сейчас здесь ведутся работы, которые можно выполнять в зимнее время - формирование, передислокация с Оренбурга, Санкт-Петербурга и Красноярска, завоз материалов для будущего строительства.

Завершающей точкой встречи стал строительный городок, где находятся строительные вагончики, штаб, а также размещена кабельная продукция, которая будет использоваться, и оборудование для разрушения бетона IMPACTOR 3000.

Строительный городок. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Строительный городок. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Здесь же представлен и паспорт объекта.

Паспорт объекта. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Первый этап выделен голубым цветом. Сроки его строительства по контракту - первый квартал 2023 года - четвертый квартал 2024-го, однако подрядчики планируют завершить работы до конца текущего года.

Что касается рабочего состава, то от региона задействованы 70% сотрудников. Кроме того, на субподряд и второстепенные работы также привлекаются малые предприятия Кузбасса. На данный момент на выходе работают 55 человек при плане в 28. На пике стройки в июне-июле должно быть 180-200 человек, уточнил представитель подрядчика.

В завершение встречи Сергей Цивилев добавил, что по мере изменения ситуации на месте ремонта взлетно-посадочной полосы будут проводиться новые пресс-туры, чтобы жители Кузбасса и других регионов могли буквально в настоящем времени наблюдать за всеми этапами реконструкции, после которой, по словам губернатора, полоса будет соответствовать всем самым современным требованиям.