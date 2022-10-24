Упавшие деревья, поврежденные машины и остановки: в Кузбассе устраняют последствия урагана

Коммунальщики до вечера устраняли последствия урагана.

В воскресенье на Кузбасс обрушился штормовой ветер. По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта местами порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

Особенно сильно непогода бушевала в нескольких городах региона, в том числе в Кемерове. Горожане оставили многочисленные сообщения в соцсетях о поваленных деревьях, поврежденных машинах и остановочных павильонах. По данным коммунальщиков, за несколько часов в городские службы благоустройства поступило более 30 сигналов. Бригады Кемеровской службы спасения, дворники, рабочие предприятий благоустройства и озеленения до вечера устраняли последствия урагана.

Фото: телеграм-канал Максима Шкарабейникова

Фото: Инцидент Кузбасс

В Новокузнецке штормовой ветер повредил стелу на въезде в город. У конструкции оторвало несколько элементов, из-за чего стал виден каркас сооружения. Других последствий разгула стихии также избежать не удалось. Спасатели по всему городу распиливали снесенные ветром ветки, которые перегородили дороги, и спасали из «плена» от упавших деревьев автомобили и частные дома.

Фото: Управление по защите населения и территории» города Новокузнецка.

А в Прокопьевске из-за сильных порывов ветра обрушилась кровля спортивного зала, который является пристройкой к школе №70. Благо никто не пострадал - ЧП произошло в воскресенье, когда в здании не было занятий.

Пострадавшее от урагана здание школы в Прокопьевске

Мэр города Максим Шкарабейников сообщил, что в результате инцидента металлопрофиль пришел в негодность, а деревянные конструкции частично сохранились. Сейчас специалисты приводят территорию школы в порядок и определяют необходимый объем работ по ремонту кровли. В администрации отмечают, что образовательный процесс из-за последствий непогоды не будет нарушен, так как с 24 по 31 октября во всех школах города идут осенние каникулы.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра сообщают, что погода в ближайшие дни сохранит неустойчивый характер. По прогнозу ожидаются сильный ветер, дожди, преходящие в снег и гололедные явления.