«Дом для автомобиля» кузбассовцы смогут узаконить бесплатно

Прежде чем подавать заявление на оформление гаража, следует узнать, стоит ли участок земли под ним на кадастровом учете. Фото Федора БАРАНОВА.

В России действует уже несколько так называемых амнистий, которые позволяют оформить в собственность объекты и земельные участки без значительных затрат и сбора документов. Одну из них, заработавшую 1 сентября 2021 года, назвали «гаражной». В течение пяти лет - до 1 сентября 2026 года - владельцам оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме.

Быстро и без хлопот

Амнистия распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года. Именно с этой даты вступил в силу Градостроительный кодекс РФ, который утвердил точные правила для строительства и регистрации прав на гаражи и машино-места.

В чем выгода для собственника?

- Они могут узаконить свою недвижимость и потом распорядиться ею: продать, подарить, оставить в наследство и не бояться сноса. А если земля понадобится государству для строительства дороги или жилья, собственники получат компенсацию, - отмечает заместитель руководителя управления Росреестра по Кемеровской области - Кузбассу Юлия Исупова.

К примеру, многие гаражные кооперативы в Кузбассе были построены еще в советские годы. Часто случается, что документы на такие гаражи либо потеряны, либо отсутствуют вовсе. Из-за этого фактические владельцы не могут продать их или передать по наследству. Плюс в современных условиях активного развития территорий земля, занятая такими объектами, нередко попадает в зоны перспективной застройки. И лица, которые не являются собственниками, рассчитывать на компенсацию не могут.

На момент вступления амнистии в силу в Кузбассе было поставлено на кадастровый учет около 109 тысяч капитальных гаражей. Из них не были оформлены в собственность порядка 53 тысяч. Но сейчас процесс пошел. За год в Кузбассе, согласно официальным данным регионального управления Росреестра, зарегистрировано прав собственности на 1401 объект, включая 335 гаражей и 1066 земельных участков под гаражами. При этом специалисты отмечают только положительную динамику в части увеличения доли оформленных объектов недвижимости.

За землю платить не придется

- За первые десять месяцев амнистии жители региона узаконили права на 165 гаражей. А за один только третий квартал 2022 года - на 170, - рассказала Юлия Исупова. - По итогам третьего квартала лидирует город Кемерово: здесь оформлены права на 177 земельных участков и 155 гаражей. В топ-4 вошли также Новокузнецк (80 земельных участков), Белово (48 участков и семь гаражей) и Новокузнецкий район (54 земельных участка).

Амнистия распространяется только на капитальные гаражи (не «ракушки») и земельные участки под ними, предоставленные организацией или органом власти, либо принадлежащие владельцу на основании общего решения членов гаражного кооператива. Чтобы оформить право на землю и гараж, достаточно заявления о предоставлении земельного участка. Документы подаются в орган местного самоуправления, который занимается учетом объектов. В этом случае госпошлину платить не придется: власти сами передадут документы в Росреестр для регистрации прав.

Если подтверждающий документ о выделении земли - особенно если это происходило несколько десятилетий назад - не отыщется, то подойдет какое-то подтверждение использования объекта: договор с электросетями, квитанции на оплату коммунальных услуг, документ о технической инвентаризации.

- Гаражная амнистия, как и дачная - это прорыв в современном законодательстве, - подчеркнула начальник отдела регистрации недвижимости, ведения ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН управления Росреестра по Кемеровской области - Кузбассу Наталья Чермянина. - Законодатель пошел по пути анализа проблем, с которыми сталкивались заявители, учел их и дал людям возможность максимально комфортно реализовать свои права. Огромный плюс вхождения объектов в гражданский оборот заключается в увеличении их рыночной стоимости. Когда человек продает только гараж, цена вопроса одна. Когда гараж и землю под ним - другая, гораздо более высокая

Есть в такой амнистии выгода и для государства: неузаконенные объекты поставят на учет и тогда на них можно будет начислить налоги на землю и имущество.