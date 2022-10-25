Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2022 5:29

«Дом для автомобиля» кузбассовцы смогут узаконить бесплатно

Жители Кемеровской области уже оформили свыше 1400 объектов недвижимости в рамках «гаражной амнистии»
Александр ПОНОМАРЕВ
Прежде чем подавать заявление на оформление гаража, следует узнать, стоит ли участок земли под ним на кадастровом учете. Фото Федора БАРАНОВА.

Прежде чем подавать заявление на оформление гаража, следует узнать, стоит ли участок земли под ним на кадастровом учете. Фото Федора БАРАНОВА.

В России действует уже несколько так называемых амнистий, которые позволяют оформить в собственность объекты и земельные участки без значительных затрат и сбора документов. Одну из них, заработавшую 1 сентября 2021 года, назвали «гаражной». В течение пяти лет - до 1 сентября 2026 года - владельцам оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме.

Быстро и без хлопот

Амнистия распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года. Именно с этой даты вступил в силу Градостроительный кодекс РФ, который утвердил точные правила для строительства и регистрации прав на гаражи и машино-места.

В чем выгода для собственника?

- Они могут узаконить свою недвижимость и потом распорядиться ею: продать, подарить, оставить в наследство и не бояться сноса. А если земля понадобится государству для строительства дороги или жилья, собственники получат компенсацию, - отмечает заместитель руководителя управления Росреестра по Кемеровской области - Кузбассу Юлия Исупова.

К примеру, многие гаражные кооперативы в Кузбассе были построены еще в советские годы. Часто случается, что документы на такие гаражи либо потеряны, либо отсутствуют вовсе. Из-за этого фактические владельцы не могут продать их или передать по наследству. Плюс в современных условиях активного развития территорий земля, занятая такими объектами, нередко попадает в зоны перспективной застройки. И лица, которые не являются собственниками, рассчитывать на компенсацию не могут.

На момент вступления амнистии в силу в Кузбассе было поставлено на кадастровый учет около 109 тысяч капитальных гаражей. Из них не были оформлены в собственность порядка 53 тысяч. Но сейчас процесс пошел. За год в Кузбассе, согласно официальным данным регионального управления Росреестра, зарегистрировано прав собственности на 1401 объект, включая 335 гаражей и 1066 земельных участков под гаражами. При этом специалисты отмечают только положительную динамику в части увеличения доли оформленных объектов недвижимости.

За землю платить не придется

- За первые десять месяцев амнистии жители региона узаконили права на 165 гаражей. А за один только третий квартал 2022 года - на 170, - рассказала Юлия Исупова. - По итогам третьего квартала лидирует город Кемерово: здесь оформлены права на 177 земельных участков и 155 гаражей. В топ-4 вошли также Новокузнецк (80 земельных участков), Белово (48 участков и семь гаражей) и Новокузнецкий район (54 земельных участка).

Амнистия распространяется только на капитальные гаражи (не «ракушки») и земельные участки под ними, предоставленные организацией или органом власти, либо принадлежащие владельцу на основании общего решения членов гаражного кооператива. Чтобы оформить право на землю и гараж, достаточно заявления о предоставлении земельного участка. Документы подаются в орган местного самоуправления, который занимается учетом объектов. В этом случае госпошлину платить не придется: власти сами передадут документы в Росреестр для регистрации прав.

Если подтверждающий документ о выделении земли - особенно если это происходило несколько десятилетий назад - не отыщется, то подойдет какое-то подтверждение использования объекта: договор с электросетями, квитанции на оплату коммунальных услуг, документ о технической инвентаризации.

- Гаражная амнистия, как и дачная - это прорыв в современном законодательстве, - подчеркнула начальник отдела регистрации недвижимости, ведения ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН управления Росреестра по Кемеровской области - Кузбассу Наталья Чермянина. - Законодатель пошел по пути анализа проблем, с которыми сталкивались заявители, учел их и дал людям возможность максимально комфортно реализовать свои права. Огромный плюс вхождения объектов в гражданский оборот заключается в увеличении их рыночной стоимости. Когда человек продает только гараж, цена вопроса одна. Когда гараж и землю под ним - другая, гораздо более высокая

Есть в такой амнистии выгода и для государства: неузаконенные объекты поставят на учет и тогда на них можно будет начислить налоги на землю и имущество.

Интересное