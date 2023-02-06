Нацпроект «Производительность труда» помогает повысить эффективность производства в Кузбассе

Фото: «Взрыв-ресурс»

Новым участником национального проекта «Производительность труда» в Кузбассе стало прокопьевское предприятие «Взрыв-ресурс», которое специализируется на производстве промышленных взрывчатых веществ и их компонентов. Бережливые технологии позволят сделать выпуск востребованной у кузбасских угольщиков продукции быстрее и эффективнее. «Перед промышленностью Кузбасса поставлена амбициозная задача — обеспечить угольную отрасль необходимой продукцией и техникой взамен импортных аналогов. Наши товаропроизводители активно перестраивают внутренние процессы, расширяют свои производственные линейки и наращивают объемы производства. Работать эффективнее, без потерь в качестве и с оптимальной себестоимостью продукции им помогает национальный проект «Производительность труда», — подчеркнул заместитель председателя правительства Кузбасса, министр промышленности и торговли региона Леонид Старосвет. Оптимизацию производства «Взрыв-ресурс» проведет на участке выпуска эмульсионного компонента промышленного взрывчатого вещества. Экспертное сопровождение пилотного проекта по повышению производительности труда окажет Региональный центр компетенций (РЦК). Бережливые технологии помогут увеличить выработку, уменьшить трудоемкость и сократить время в технологической цепочке производства. Реализация пилотного проекта займет 6 месяцев, в последующие 2,5 года предприятие будет самостоятельно тиражировать лучшие практики на другие производственные участки. Общая производительность будет увеличиваться не менее чем на 5% в год. ДЛЯ СПРАВКИ Нацпроект «Производительность труда» направлен на оптимизацию производственных процессов с помощью инструментов бережливого производства. Эксперты Федерального и региональных центров компетенций помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. Тем самым производительность растет без значительных капиталовложений. В Кузбассе участниками нацпроекта стали уже 65 предприятий.