Стоит увидеть: «Ростелеком» привезет в Кузбасс главный трофей КХЛ

Фото: пресс-служба Ростелеком

В рамках партнерства «Ростелекома» и Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) 8 февраля в Новокузнецке будет экспонироваться главный трофей КХЛ. Увидеть его и сфотографироваться смогут все желающие.

Экспонирование Кубка пройдет при поддержке администрации Правительства Кузбасса, Министерства физической культуры и спорта Кузбасса, а также администрации города Новокузнецка.

8 февраля с 10.00 до 13.00 легендарный трофей КХЛ будет выставлен в Новокузнецком драматическом театре. Здесь же для всех болельщиков пройдет автограф-сессия со звездой -, Двукратным Олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира, лучшим игроком суперсессии СССР — Канада 1972 года, Членом Зала славы ИИХФ, Членом Зала хоккейной славы в Торонто Александром Якушевым.

«”Ростелеком” и Континентальная хоккейная лига уже много лет являются партнерами. Мы предоставляем высокоскоростные каналы связи для организации трансляций матчей. Передовые технологии помогают развивать спорт и привлекать к здоровому образу жизни все большее число людей. Уверены, что приезд Кубка в Новокузнецк станет не только радостным событием для жителей Кузбасса, но и дополнительным стимулом к развитию хоккейного спорта в регионе», — сказал Алексей Михайлов, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» ежегодно получает уникальную возможность экспонировать главный трофей КХЛ в разных городах страны. В этом году к нему смогут «прикоснуться» жители Урала и Сибири. Кроме Новокузнецка он побывает в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Тюмени, Татарске, Красноярске и Абакане. Тур Кубка объединит всех поклонников хоккея.

«Новокузнецк – родина прославленных хоккеистов, великих бомбардиров и вратарей, вышедших из ХК “Металлург”, — Зиновьева, Короленко, Кицына, Бобровского, Капризова, Орлова, для нашего города хоккей больше, чем игра, — это образ жизни. Поэтому приезд Кубка КХЛ для жителей нашего города имеет огромное значение. Это возможность «Прикоснуться» к легенде, почувстсвовать себя частью истории побед. Уверен, в Новокузнецке будут зажигаться новые звезды, которые прославят родной город и наш регион», — сказал Сергей Кузнецов, глава города Новокузнецка.

Для «Ростелекома» экспонирование Кубка — это также возможность отблагодарить своих абонентов, которые пользуются единым личным кабинетом и программой «Бонус». Накопленные баллы клиенты могут обменять на специальное приглашение и в числе первых увидеть Кубок, а также получить подарки от провайдера.

Для справки. Главный трофей КХЛ назван в честь Юрия Гагарина. На лицевой стороне Кубка выгравировано изображение первого космонавта Земли и летящая комета, с другой стороны изображен хоккеист. Приз украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей. В первый год существования Кубок был вручен победителю финальной серии плей-офф — казанскому «Ак Барсу» — 12 апреля в День Космонавтики.

Масса Кубка — 19 кг, высота — 84,5 см, объем — около 12 литров. Трофей изготовлен из серебра 925-й пробы, а снаружи покрыт позолотой. Его разыгрывают 16 лучших команд регулярного сезона КХЛ в сериях до четырех побед. Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА.