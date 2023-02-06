В Кузбассе сохранится безветренная погода

Сейчас в регионе действует режим НМУ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшие дни в Кузбассе существенных изменений погоды не предвидится. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

С начала февраля регион находится в «застывшей атмосфере», без осадков и с очень слабым ветром. При этом наблюдается температурная инверсия – она препятствует перемещениям воздуха и способствует образованию дымки. При инверсии на разных высотах фиксируются разные температуры даже в условиях одного города. Так, минувшей ночью в Кемерове было зарегистрировано -17 градусов, а в поселке Новостройка – -29 градусов.

В ближайшие дни погода по области не изменится. Ветер будет слабым, в ночные часы столбики термометров будут фиксировать морозную температуру, вплоть до отметок -29 градусов, в дневное время, за счет суточного хода, воздух будет прогреваться до -12... 17, местами до 0... -5. В середине недели ожидается небольшой снег, который будет способствовать очищению атмосферы.

Так, во вторник, 7 февраля, ночью по области прогнозируется температура -24 … -29 градусов, местами -14 … -19, днем -7 … -12, в горах 0 … -5. Ветер будет переменный 2-7 метров в секунду. Возможен небольшой снег, местами изморозь, дым, дымка на дорогах гололедица. Синоптики предупредили, что с 18:00 понедельника, 6 февраля, до 12: 00 7 февраля в Кемерове будут сохраняться метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В городе объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. В зависимости от погодной ситуации НМУ может быть продлен.

В среду, 8 февраля, ночью ожидается -13 … -18 градусов, местами - 7.... - 12, днем -8 … -13, местами -2 … -7. Ветер сменит направление на юго-западное, но по-прежнему будет слабым. Возможен небольшой и умеренный снег.

В четверг, 9 февраля, ночные температуры составят -17 … -22, местами столбики термометров опустятся до - 27 градусов, дневные -13 … -18, местами -6 … -11. Ветер станет северо-западным, 2-7 метров в секунду. Местами пройдет небольшой снег.