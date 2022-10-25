Культурная среда

Фото: литературный театр «Слово».

В последнюю среду месяца Филармония Кузбасса приглашает всех, кто любит музыку, театр и танцевальное искусство и желающих получить удовольствие от выступлений творческих коллективов учреждения, приобрести новые знания о различных жизненных темах и просто пообщаться. В этот раз состоится творческая встреча с заслуженной артисткой России, артисткой литературного театра «Слово» Валентиной Нефедовой.

В литературном театре «Слово» Валентина Нефедова играет с 2008 года. За это время на камерной сцене филармонии зрители увидели Валентину Дмитриевну в «Пиковой даме» Александра Пушкина, в «Семейном счастье» Льва Толстого, в спектаклях «12 стульев», «Собачье сердце» и других.

Валентина Нефедова расскажет о своем творческом пути и своих любимых ролях. Будут показаны отрывки из спектаклей, прозвучат стихи и песни в исполнении Валентины Дмитриевны и актеров литературного театра «Слово».

А до творческой встречи посетители филармонии смогут бесплатно посетить выставку, посвященную литературному театру «Слово» и Губернаторскому театру танца «Сибирский калейдоскоп» и действующую в рамках I Международного фестиваля «Сверкающие грани театра». На ней представлены более 30 фотографий, на которых запечатлены особо эмоциональные моменты спектаклей и хореографических постановок.

Филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

26 октября, начало в 14.00

Цена билетов: 100 рублей