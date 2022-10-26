Танцы высшего света

Фото: ГНБ Кузбасса им. В. Д. Федорова.

В Кемеровской областной научной библиотеке имени Федорова состоится интерактивный литературный бал - инсталляция «У Йогеля». Мероприятие пройдет в стиле популярных в XIX веке детских балов, которые организовывал Йогель Петр Андреевич (1768-1855) - приглашенный из Франции и известный на всю Москву танцмейстер, обучивший искусству бальных танцев не одно поколение горожан. На балах Йогеля юные москвичи демонстрировали свое умение танцевать, знакомились и получали первый опыт поведения в обществе. Именно на таком Московском балу 1810 года дебютировала и Наташа Ростова - героиня известного романа Льва Толстого «Война и мир». Почувствовать его волшебную атмосферу приглашает студия исторического и постановочного танца «Сюита».

Гостей ждет интересная культурная программа: изысканные наряды в стиле XIX века, зажигательная музыка вальса, контрданса, польки, галопа и котильона, показательные танцевальные номера, мастер-классы, обучающие бальным па, специально оформленная фотозона, театрализованные миниатюры из романа «Война и мир» и викторина на знание этого великого произведения. Танцевальная обувь и вечерний наряд приветствуются. Необходима предварительная запись.

Научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова

ул. Дзержинского, 19, т: (384-2) 44-18-80, доб. 162

29 октября, начало в 14.00

Цена билетов: 150 рублей