Сказка на расстоянии руки

Фото: библиотека им. Н. В. Гоголя.

В Новокузнецке все желающие могут посетить выставку авторской куклы, которая открылась в необычном месте - Центральной городской библиотеке имени Гоголя. 19 мастеров разных возрастов из Новокузнецка, Междуреченска и Калтана представили на выставку около ста ярких и интересных работ.

Первоклассный мастер - кукольник Нина Дятлова, которая много лет неизменно занимает призовые места в номинации «куклоделие», специально для выставки сделала новую шарнирную куклу «Ways of the world», что в переводе означает «Идущая по пути». Арина Дятлова порадовала зрителей мастерством вязания в стиле амигурами. Здесь же и звери разных мастей от серьезного «Быка Алекса» и «Тигра Шерифа» Коноваловой Ирины, до самобытных игрушек Щеголенкой Елены, которые хочется не только подержать в руках, но и подарить ребенку.

Мужские и женские шорские образы от Натальи Шелбогашевой выполнены со знанием традиций коренного народа Сибири, с использованием этнических мотивов вышивки, подбора цвета и структуры ткани, украшений. Зимнюю тему раскрывают сказочные персонажи Галины Тарасовой из Междуреченска. Известные мастера Касаткина Елена, Ельчищева Надежда, Тарасова Галина и Коновалова Ирина украсили выставку в «Гоголевке» художественными миниатюрами, выполненными из ваты и текстиля.

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