«В двух рубашках родился»: как живет первый кузбассовец, 10 лет назад получивший новое сердце

С момента операции трансплантации сердца прошло 10 лет - все у Виктора хорошо. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

... О взаимовыручке в России и особенно в Сибири, и особенно шоферской, историй известно немало. Про поломку на трассе в метель, ремонт, обморожения, про одиночество, надежду, страх и снова - упрямо про веру, надежду ...и вдруг, … свет встречных фар пробивает снежную жуть.

И какой-то водила уж стучит в ледяное, в корке, стекло:

- Эй! Друг! Живой? Помощь нужна?

… И в конце января 2013-го такой же, да нет, и вовсе невероятный стук в кабину - звонок в избу, где жил со старенькой мамой, получил шофер Виктор Подземельный в Большом Корчугане. И тогда так же сильно мела - под самое небо - метель. И тогда Витя, из-за болезни уже два года не работавший и еле ходивший даже по дому, знал, что жить ему с таким больным сердцем осталось несколько месяцев, а то и часов, и спасти могла лишь трансплантация... И тогда и пришел из НИИ КПССЗ (Кемерово), из кардиоцентра, тот звонок про донора - и так пересеклись две шоферских судьбы, навсегда... Тот водитель, помоложе, из города, лет 30, погиб в аварии в сотне км от Витиного дома и стал донором для Вити, для первой операции трансплантации сердца, проведенной в России не в мегаполисах, а «в глубинке» - в небольшом Кемерове.

- И..., спасибо, за сердце, друг! - говорит с тех пор, из года в год, Виктор. - Я помню про это всегда. И вот, ...живу, помаленьку.

А как это - помаленьку?!!!

Мы встретились на днях в Топках, куда Виктор из села переехал. Операции минуло 10 лет, и это ею в Кемерове открылась серия трансплантаций сердца (и их уже 59, и Кемерово, по количеству операций, стоит на третьем месте в России)!

И Виктор долбит штык-лопатой край снежной горы у подъезда и ворчит добродушно про грейдер и про недодел. И машет потом широкой лопатой, расчищая место под свою машину. И у Виктора - щеки красные. И лопата мелькает легко, словно снег на ней невесом. Да так, что прошусь на подмену. И, раз, другой покидав промерзлые комья зимы, признаю: нет, лопата несет килограммов по десять...

- А я работу вообще делаю всю. Только устаю и отдыхаю уже почаще - но это возраст. А даже вскоре после пересадки, - гордится 54-летний Витя, - я в деревне дома зимой двор за один присест вычищал...

2013 год. Шанс...

А почему именно Витя был выбран на первую трансплантацию?

Не только за совместимость с чужим сердцем по медпоказателям.

Но и, наверняка почувствовали хирурги, Витино правило по жизни - не сдаваться, не отступать... Ведь как рассказывала мне мама его, Анна Никитична?...

Витя с детства «болел» техникой, и всю жизнь «… так и был в мазуте, все с железками да с машинами». А началось с 14 лет, когда он с двумя старшими братьями напросился пасти деревенское стадо. И на заработанные за лето деньги они, мальчишки, купили тогда мотоцикл «Восход». И Витя возился с ним больше всех и так и пошел с тех пор по «шоферской» дороге. Окончил училище, на тракторе работал, на молоковозе, на «КамАЗе»... Зерно, уголь, продукты возил... И всю жизнь жил работой и техникой, предан ей был и душой, и сердцем... И даже когда в 34 года однажды на трассе чуть не погиб. Зимой его грузовик, возвращаясь с рейса, сломался на безлюдной дороге. До села, до спасения, было 12 км...Но Витя машину не бросил. И провел один, среди метели, несколько часов, занятый ремонтом. И лишь перебрав все варианты, дошагал до деревни в метель. И поднял в ночи мужиков, и вернулся к заметенной машине, и отбуксировал ее в село, в теплый гараж. И только тогда успокоился, говоря, что машина - главное... И в переживаниях за машину даже не понял, что ноги-то отморозил. А дома, когда все закончилось, ноги зажгло. После, в больнице, ноги прооперировали, спасли, но пальцы на них отхватили. Но шофер Подземельный вернулся в строй.

А прошли годы. И на рейсе, в дороге, с ним случился первый инфаркт. Но довел машину, перетерпел. А дома отлежался, вышел на следующую смену. И почувствовал, дышать совсем тяжело, заехал в поликлинику - спросить, какую таблетку бы съесть, чтобы сердце бы поуспокоить. А его - на «каталку» сразу и в больницу.

И потом было еще четыре инфаркта.

И в 44 года Витя услышал последний вердикт: «Шанс один - пересадка...» Но доехать далеко - до той же Москвы, где такие операции делают и давно - он уже был не в силах...Но кемеровские кардиохирурги уже готовились тогда к первой в регионе трансплантации сердца. И наметили ее на начало 2013-го... И вот они и вызвали Витю, сообщив тем звонком в большую метель, про донора:

- Приезжайте, возможно это сердце подойдет именно Вам...

И он, ничего не сказав 78-летней маме, боясь ее напугать, втайне поехал. И в кардиоцентре их, окончательно кандидатов на сердце, встретилось два. И все их медицинские тесты показали: это сердце - для Виктора. И второй, пожав Вите руку, перекрестил его перед операцией...

Исторический момент. 2013 год, операция трансплантации сердца Виктору шла под руководством известного кардиохирурга, академика Леонида Барбараша. Фото из архива НИИ КПССЗ Кемерова.

И операция трансплантации шла пять часов. И, очнувшись, Виктор помнит, что ... улыбался.

А мама, в непонятной тревоге провела тот день и ночь, и в миг, как Витя открыл глаза, почувствовала, с ее седьмым ребенком (а в семье - 11 детей), с Витей, случилось что-то невероятно-хорошее. А про трансплантацию, про второе - с 31 января 2013 года - сердце у Вити, мама узнала позже - от приехавших дочек. И сказала, второй День рожденья его - по судьбе.

Не туннель на тот свет, а мост?

... Каждая ступенька давалась с трудом - он шел наверх.

...А ступеньки закончились и перешли в длинное бетонное, плотно подогнанное полотно, висящее в светлом небе.

...На середине он понял: идет по мосту, и это как в Топках, над железной дорогой. Но ни внизу, ни сзади, ни впереди почему-то не видно, не слышно города. Ни цветных пятнышек людей. Ни звука поезда или улиц, ни машин, ни голосов детей...

В изумлении, почему он вдруг - на мосту, и что мост - именно в небе... , Витя все шагал и шагал, замедляясь. И вот уже каждый шаг его стал с трудом... Хотя отполированный многими и многими чужими шагами бетон в изредка отлетавших серых камешках был гладок.

Но удивление погасло. И он уже просто шел и уже просто «знал»: нужно дальше, нужно вперед, а пройдет горизонт и нужно будет спуститься с моста.

Виктор через год после трансплантации сердца, дома, в селе... Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

- И вот я уже там, далеко, и иду вниз по ступенькам - на той на дальней стороне. И у того конца моста - стоит женский силуэт неземной, мне машет, зовет: «Сюда...» Но от начала моста, откуда я пришел, голос услышал другой, и родной: «Сюда! Иди сюда!» И я на самую последнюю ступеньку моста ... ведь так и не шагнул! А развернулся и побежал назад, с радостью... И - тут же пришел в себя, и понял, что нахожусь по-прежнему в больнице. И так я, получается, с моста-перехода в реальную жизнь окончательно вернулся, и вот - лежу, удивляюсь дальше, а чего я снова - в операционной, лампы ее надо мной? А был же в реанимации до того и времени после пересадки уж порядком прошло, шов первый уже подживал. «Внутреннее кровотечение было, открылось, но теперь все, жить будешь...» - сказали мне. - «Ну, значит, буду!» - вспоминает Витя. - ... И я еще тогда узнал, что пока шел в небесах по мосту, ...а здесь, на этом свете, уж восьмая минута шла, как меня спасали, откачивали, а после семи мозг начинает отмирать. И вот на восьмой минуте я и смог, и вернулся - жить...

Сбывшиеся мечты

А выписался после трансплантации сердца шофер Подземельный и первым делом...

- Мы... я и сердце... соскучились по скорости. И дома я сел на снегоход зятя и - как дал круг вокруг деревни! Ветер, снег в лицо, родная дорога, я снова с вами! - улыбается, вспоминая. - Без дороги же мне - никак.

И он сходил в те первые дни данной жизни в церковь, сказать Богу спасибо. А потом - стал просто жить. К деревенским вечным работам назад привыкая, по 9 тонн угля за зиму к печке с углярки тягая, на 25 картофельных сотках летом работая. А если допустил перегрузки и что сердце устало не замечал, то ...приходил ему вдруг строгий звонок от доктора. Это спецприборчик, вшитый под ключицу, и аппарат-считыватель к нему соединяли его с кардиохирургами через спутник круглыми сутками. И доктора - как у них сигнал пришедший гудел насчет Виктора, вперед Вити узнавали про его перегруз и Витю набирали, останавливали. И такой пригляд, через космос, помимо частых осмотров был несколько лет.

- Но сердце сошлось с моим организмом хорошо, - говорит Виктор. - И я благодарен, что живу. И счастлив, что за эти годы родились трое внуков и внучка. И мама моя жива... И я давно снова работаю, только уже охранником. И я снова и рыбак, и грибник, и ягодник. И в баню хожу, пусть и не сильно горячую. И плаваю летом, хотя в первый раз меня кардиостимулятор током шандарахнул в реке, но потом я приспособился, вхожу теперь в воду постепенно, без резкого перепада температур...И я думаю, тот человек... все это тоже любил - лес, баню, речку... и дорога у нас с ним одна. А так как его сердце моложе моего, то, может, я и 50 лет благодаря ему проживу...

Виктор по-прежнему много физически работает: место для машины он расчистил, пока давал интервью, минут за двадцать... Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

А кто был донором, Виктор не знает. На вопрос, вдруг помнит что-то из чужой, из донорской жизни, отвечает:

- Нет, это сказки.

Ведь душа живет не в сердце... Витя проверил это на себе. Их с первой женой развод был, когда дети выросли, но до болезни было далеко.

И после пересадки сердца он мечтал встретить снова любовь.

- А нашел работу в Кемерове. На смену - из деревни не наездишься. Я и решил перебраться в Топки, снять жилье… И зашел дать объявление насчет жилья. И вскоре, на мой день рождения - мне звонок, голос женский. Я подумал, это мне по моему объявлению, по жилью звонят, и говорю: «Слушаю Вас, здравствуйте, а какой у Вас домик?» А она - номером ошиблась, звонила же подруге, и удивилась - и мне, и вопросу, растерялась, в общем, ответила на автомате. «Хороший у меня дом. Но Вам-то он зачем?» - «Как зачем? Жить там буду!»

А как выяснили, что к чему, рассмеялись оба. И еще долго вспоминали о познакомившей их случайности, продолжая звонить друг другу.

И про донорское сердце Виктор медлил - не рассказывал. Потом послал ролик о трансплантации, из кардиоцентра. Она удивилась, о такой операции и не слышала. Но сказала: «Раз тебе дали шанс, значит, надо жить».

А прошло еще время, и они решились, встретились. А потом вскоре и поженились.

И Виктор заметил: душа его поет, как никогда. Но сердце не колотится бешено, как принято писать в романах о влюбленных и как вообще считается в народе.

- Значит, любящая душа, да вообще любая душа, базируется не в сердце, а в голове, - улыбается Виктор и торопится - совсем стемнело, вечер, мы с ним на улице, - он спешит встретить жену с работы.

И прежде чем унестись, говорит о думанном-передуманном за 10 лет:

- Сердце - это и правда, я вам как старый шофер говорю, всего лишь насос. Изношенный насос врачи поменяли. И я живу, люблю. И всегда буду благодарен докторам и донору за новую жизнь…

Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

P.S. А почему мама Вити сказала про второй День рождения и судьбу?... Спустя годы после трансплантации приехала в гости тетя. И за чаем, за семейными разговорами тетя, говоря, что у Вити два Дня рождения, напомнила: «Не зря Витя в двух рубашках родился». Женщинам-то понятно, незабываемо, это про роды, в двойной оболочке младенец Витя был, редкость, но это семейная быль. Но Виктор не понял, переспросил и так и узнал. А народная примета «родиться в рубашке» - хорошая, к долгой жизни, в двух - вдвойне.