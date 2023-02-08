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Общество8 февраля 2023 8:29

«В двух рубашках родился»: как живет первый кузбассовец, 10 лет назад получивший новое сердце

Виктору Подземельному, шоферу-профессионалу, после операции трансплантации досталось сердце тоже водителя, и через месяц он уже сел за руль...
Лариса МАКСИМЕНКО
С момента операции трансплантации сердца прошло 10 лет - все у Виктора хорошо. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

С момента операции трансплантации сердца прошло 10 лет - все у Виктора хорошо. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

... О взаимовыручке в России и особенно в Сибири, и особенно шоферской, историй известно немало. Про поломку на трассе в метель, ремонт, обморожения, про одиночество, надежду, страх и снова - упрямо про веру, надежду ...и вдруг, … свет встречных фар пробивает снежную жуть.

И какой-то водила уж стучит в ледяное, в корке, стекло:

- Эй! Друг! Живой? Помощь нужна?

… И в конце января 2013-го такой же, да нет, и вовсе невероятный стук в кабину - звонок в избу, где жил со старенькой мамой, получил шофер Виктор Подземельный в Большом Корчугане. И тогда так же сильно мела - под самое небо - метель. И тогда Витя, из-за болезни уже два года не работавший и еле ходивший даже по дому, знал, что жить ему с таким больным сердцем осталось несколько месяцев, а то и часов, и спасти могла лишь трансплантация... И тогда и пришел из НИИ КПССЗ (Кемерово), из кардиоцентра, тот звонок про донора - и так пересеклись две шоферских судьбы, навсегда... Тот водитель, помоложе, из города, лет 30, погиб в аварии в сотне км от Витиного дома и стал донором для Вити, для первой операции трансплантации сердца, проведенной в России не в мегаполисах, а «в глубинке» - в небольшом Кемерове.

- И..., спасибо, за сердце, друг! - говорит с тех пор, из года в год, Виктор. - Я помню про это всегда. И вот, ...живу, помаленьку.

А как это - помаленьку?!!!

Мы встретились на днях в Топках, куда Виктор из села переехал. Операции минуло 10 лет, и это ею в Кемерове открылась серия трансплантаций сердца (и их уже 59, и Кемерово, по количеству операций, стоит на третьем месте в России)!

И Виктор долбит штык-лопатой край снежной горы у подъезда и ворчит добродушно про грейдер и про недодел. И машет потом широкой лопатой, расчищая место под свою машину. И у Виктора - щеки красные. И лопата мелькает легко, словно снег на ней невесом. Да так, что прошусь на подмену. И, раз, другой покидав промерзлые комья зимы, признаю: нет, лопата несет килограммов по десять...

- А я работу вообще делаю всю. Только устаю и отдыхаю уже почаще - но это возраст. А даже вскоре после пересадки, - гордится 54-летний Витя, - я в деревне дома зимой двор за один присест вычищал...

2013 год. Шанс...

А почему именно Витя был выбран на первую трансплантацию?

Не только за совместимость с чужим сердцем по медпоказателям.

Но и, наверняка почувствовали хирурги, Витино правило по жизни - не сдаваться, не отступать... Ведь как рассказывала мне мама его, Анна Никитична?...

Витя с детства «болел» техникой, и всю жизнь «… так и был в мазуте, все с железками да с машинами». А началось с 14 лет, когда он с двумя старшими братьями напросился пасти деревенское стадо. И на заработанные за лето деньги они, мальчишки, купили тогда мотоцикл «Восход». И Витя возился с ним больше всех и так и пошел с тех пор по «шоферской» дороге. Окончил училище, на тракторе работал, на молоковозе, на «КамАЗе»... Зерно, уголь, продукты возил... И всю жизнь жил работой и техникой, предан ей был и душой, и сердцем... И даже когда в 34 года однажды на трассе чуть не погиб. Зимой его грузовик, возвращаясь с рейса, сломался на безлюдной дороге. До села, до спасения, было 12 км...Но Витя машину не бросил. И провел один, среди метели, несколько часов, занятый ремонтом. И лишь перебрав все варианты, дошагал до деревни в метель. И поднял в ночи мужиков, и вернулся к заметенной машине, и отбуксировал ее в село, в теплый гараж. И только тогда успокоился, говоря, что машина - главное... И в переживаниях за машину даже не понял, что ноги-то отморозил. А дома, когда все закончилось, ноги зажгло. После, в больнице, ноги прооперировали, спасли, но пальцы на них отхватили. Но шофер Подземельный вернулся в строй.

А прошли годы. И на рейсе, в дороге, с ним случился первый инфаркт. Но довел машину, перетерпел. А дома отлежался, вышел на следующую смену. И почувствовал, дышать совсем тяжело, заехал в поликлинику - спросить, какую таблетку бы съесть, чтобы сердце бы поуспокоить. А его - на «каталку» сразу и в больницу.

И потом было еще четыре инфаркта.

И в 44 года Витя услышал последний вердикт: «Шанс один - пересадка...» Но доехать далеко - до той же Москвы, где такие операции делают и давно - он уже был не в силах...Но кемеровские кардиохирурги уже готовились тогда к первой в регионе трансплантации сердца. И наметили ее на начало 2013-го... И вот они и вызвали Витю, сообщив тем звонком в большую метель, про донора:

- Приезжайте, возможно это сердце подойдет именно Вам...

И он, ничего не сказав 78-летней маме, боясь ее напугать, втайне поехал. И в кардиоцентре их, окончательно кандидатов на сердце, встретилось два. И все их медицинские тесты показали: это сердце - для Виктора. И второй, пожав Вите руку, перекрестил его перед операцией...

Исторический момент. 2013 год, операция трансплантации сердца Виктору шла под руководством известного кардиохирурга, академика Леонида Барбараша. Фото из архива НИИ КПССЗ Кемерова.

Исторический момент. 2013 год, операция трансплантации сердца Виктору шла под руководством известного кардиохирурга, академика Леонида Барбараша. Фото из архива НИИ КПССЗ Кемерова.

И операция трансплантации шла пять часов. И, очнувшись, Виктор помнит, что ... улыбался.

А мама, в непонятной тревоге провела тот день и ночь, и в миг, как Витя открыл глаза, почувствовала, с ее седьмым ребенком (а в семье - 11 детей), с Витей, случилось что-то невероятно-хорошее. А про трансплантацию, про второе - с 31 января 2013 года - сердце у Вити, мама узнала позже - от приехавших дочек. И сказала, второй День рожденья его - по судьбе.

Не туннель на тот свет, а мост?

... Каждая ступенька давалась с трудом - он шел наверх.

...А ступеньки закончились и перешли в длинное бетонное, плотно подогнанное полотно, висящее в светлом небе.

...На середине он понял: идет по мосту, и это как в Топках, над железной дорогой. Но ни внизу, ни сзади, ни впереди почему-то не видно, не слышно города. Ни цветных пятнышек людей. Ни звука поезда или улиц, ни машин, ни голосов детей...

В изумлении, почему он вдруг - на мосту, и что мост - именно в небе... , Витя все шагал и шагал, замедляясь. И вот уже каждый шаг его стал с трудом... Хотя отполированный многими и многими чужими шагами бетон в изредка отлетавших серых камешках был гладок.

Но удивление погасло. И он уже просто шел и уже просто «знал»: нужно дальше, нужно вперед, а пройдет горизонт и нужно будет спуститься с моста.

Виктор через год после трансплантации сердца, дома, в селе... Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

Виктор через год после трансплантации сердца, дома, в селе... Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

- И вот я уже там, далеко, и иду вниз по ступенькам - на той на дальней стороне. И у того конца моста - стоит женский силуэт неземной, мне машет, зовет: «Сюда...» Но от начала моста, откуда я пришел, голос услышал другой, и родной: «Сюда! Иди сюда!» И я на самую последнюю ступеньку моста ... ведь так и не шагнул! А развернулся и побежал назад, с радостью... И - тут же пришел в себя, и понял, что нахожусь по-прежнему в больнице. И так я, получается, с моста-перехода в реальную жизнь окончательно вернулся, и вот - лежу, удивляюсь дальше, а чего я снова - в операционной, лампы ее надо мной? А был же в реанимации до того и времени после пересадки уж порядком прошло, шов первый уже подживал. «Внутреннее кровотечение было, открылось, но теперь все, жить будешь...» - сказали мне. - «Ну, значит, буду!» - вспоминает Витя. - ... И я еще тогда узнал, что пока шел в небесах по мосту, ...а здесь, на этом свете, уж восьмая минута шла, как меня спасали, откачивали, а после семи мозг начинает отмирать. И вот на восьмой минуте я и смог, и вернулся - жить...

Сбывшиеся мечты

А выписался после трансплантации сердца шофер Подземельный и первым делом...

- Мы... я и сердце... соскучились по скорости. И дома я сел на снегоход зятя и - как дал круг вокруг деревни! Ветер, снег в лицо, родная дорога, я снова с вами! - улыбается, вспоминая. - Без дороги же мне - никак.

И он сходил в те первые дни данной жизни в церковь, сказать Богу спасибо. А потом - стал просто жить. К деревенским вечным работам назад привыкая, по 9 тонн угля за зиму к печке с углярки тягая, на 25 картофельных сотках летом работая. А если допустил перегрузки и что сердце устало не замечал, то ...приходил ему вдруг строгий звонок от доктора. Это спецприборчик, вшитый под ключицу, и аппарат-считыватель к нему соединяли его с кардиохирургами через спутник круглыми сутками. И доктора - как у них сигнал пришедший гудел насчет Виктора, вперед Вити узнавали про его перегруз и Витю набирали, останавливали. И такой пригляд, через космос, помимо частых осмотров был несколько лет.

- Но сердце сошлось с моим организмом хорошо, - говорит Виктор. - И я благодарен, что живу. И счастлив, что за эти годы родились трое внуков и внучка. И мама моя жива... И я давно снова работаю, только уже охранником. И я снова и рыбак, и грибник, и ягодник. И в баню хожу, пусть и не сильно горячую. И плаваю летом, хотя в первый раз меня кардиостимулятор током шандарахнул в реке, но потом я приспособился, вхожу теперь в воду постепенно, без резкого перепада температур...И я думаю, тот человек... все это тоже любил - лес, баню, речку... и дорога у нас с ним одна. А так как его сердце моложе моего, то, может, я и 50 лет благодаря ему проживу...

Виктор по-прежнему много физически работает: место для машины он расчистил, пока давал интервью, минут за двадцать... Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

Виктор по-прежнему много физически работает: место для машины он расчистил, пока давал интервью, минут за двадцать... Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

А кто был донором, Виктор не знает. На вопрос, вдруг помнит что-то из чужой, из донорской жизни, отвечает:

- Нет, это сказки.

Ведь душа живет не в сердце... Витя проверил это на себе. Их с первой женой развод был, когда дети выросли, но до болезни было далеко.

И после пересадки сердца он мечтал встретить снова любовь.

- А нашел работу в Кемерове. На смену - из деревни не наездишься. Я и решил перебраться в Топки, снять жилье… И зашел дать объявление насчет жилья. И вскоре, на мой день рождения - мне звонок, голос женский. Я подумал, это мне по моему объявлению, по жилью звонят, и говорю: «Слушаю Вас, здравствуйте, а какой у Вас домик?» А она - номером ошиблась, звонила же подруге, и удивилась - и мне, и вопросу, растерялась, в общем, ответила на автомате. «Хороший у меня дом. Но Вам-то он зачем?» - «Как зачем? Жить там буду!»

А как выяснили, что к чему, рассмеялись оба. И еще долго вспоминали о познакомившей их случайности, продолжая звонить друг другу.

И про донорское сердце Виктор медлил - не рассказывал. Потом послал ролик о трансплантации, из кардиоцентра. Она удивилась, о такой операции и не слышала. Но сказала: «Раз тебе дали шанс, значит, надо жить».

А прошло еще время, и они решились, встретились. А потом вскоре и поженились.

И Виктор заметил: душа его поет, как никогда. Но сердце не колотится бешено, как принято писать в романах о влюбленных и как вообще считается в народе.

- Значит, любящая душа, да вообще любая душа, базируется не в сердце, а в голове, - улыбается Виктор и торопится - совсем стемнело, вечер, мы с ним на улице, - он спешит встретить жену с работы.

И прежде чем унестись, говорит о думанном-передуманном за 10 лет:

- Сердце - это и правда, я вам как старый шофер говорю, всего лишь насос. Изношенный насос врачи поменяли. И я живу, люблю. И всегда буду благодарен докторам и донору за новую жизнь…

Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

P.S. А почему мама Вити сказала про второй День рождения и судьбу?... Спустя годы после трансплантации приехала в гости тетя. И за чаем, за семейными разговорами тетя, говоря, что у Вити два Дня рождения, напомнила: «Не зря Витя в двух рубашках родился». Женщинам-то понятно, незабываемо, это про роды, в двойной оболочке младенец Витя был, редкость, но это семейная быль. Но Виктор не понял, переспросил и так и узнал. А народная примета «родиться в рубашке» - хорошая, к долгой жизни, в двух - вдвойне.

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