В музее ИЗО Кузбасса прошла необычная выставка

Кастомизированные ТВ-приставки были полным дубликатом картин на музейных стенах. Фото: Служба маркетинга Goodline

В Музее изобразительных искусств Кузбасса прошла необычная выставка. В холле первого этажа располагались картины, а под ними – их маленькие копии. В качестве экспоната выступила ТВ-приставка «Большое ТВ».

В этом году приставка отмечает свое 10-летие. Первый экземпляр был выпущен и продан 26 марта 2012 года, тогда такая техника была в новинку. Уже в 2018 году она стала первой 4К-приставкой в России, а сейчас ее поклонниками являются почти 100 000 абонентов.

Приставка разработана местной компанией Goodline. Она не только отлично дополняет телевизор, но и сама является развлекательным видеосервисом. Каталог фильмов составляет более 13-ти лет непрерывного просмотра, а сама приставка постоянно пополняется новыми каналами и контентом.

Выставка кастомизированных приставок «Большое ТВ» в Музее изобразительных искусств Кузбасса. Фото: Служба маркетинга Goodline

Размещение кастомизированных ТВ-приставок в музее – еще один способ отметить юбилей приставки «Большое ТВ» от Goodline. Уникальная коллекция приставок удивляет, привлекает внимание, вызывает желание подойти и рассматривать их, поскольку подобного опыта создания кастомизированной приставки нет ни в Кузбассе, ни в России.

В Музее изобразительных искусств Кузбасса находились не просто черные коробочки, а настоящие ТВ-приставки с нанесением на корпусе существующих картин. Это результат совместной коллаборации компании Goodline и художников из Кузбасса.

Выставка кастомизированных приставок «Большое ТВ» в Музее изобразительных искусств Кузбасса. Фото: Служба маркетинга Goodline

- Нам хотелось ярко и необычно отметить юбилей нашей приставки. Для нас, как и для наших абонентов, это знаменательная дата, и мы хотели не просто отпраздновать это событие, а сделать это необычно, с душой. Разместить рисунки местных художников на наши приставки – это действительно уникальный опыт. Нам важно поддерживать местных талантливых, неординарных людей. Мы стремимся сделать наш продукт уникальным в регионе, – поделилась Анастасия Сомова, директор по маркетингу компании Goodline.

В этом году приставка уже становилась объектом на выставках в музеях Кемерово и Новокузнецка. Сейчас же компания Goodline решила выпустить серию кастомизированных приставок и пригласить для сотрудничества местных художников, которые откликнулись с удовольствием.

Фото: Служба маркетинга Goodline

Фото: Служба маркетинга Goodline

К слову, выпускать совместные коллаборации с местными представителями творческих профессий для компании Goodline не в новинку. К своему 20-летию интернет-провайдер выпустил лимитированную коллекцию сувенирной продукции с картинами местных мастеров: шоперы, толстовку, футболки и многое другое.

Фото: Служба маркетинга Goodline

Партия приставок «Большое ТВ» с уникальным дизайном была выпущена в ограниченном количестве – всего 20 штук. Их можно выиграть, принимая участие в розыгрышах и мероприятиях компании. Новый дизайн вызвал большой отклик у абонентов и, возможно, в будущем приставку с картинами кузбасских художников можно будет даже приобрести.