«Ростелеком» предоставил скоростной интернет научно-производственному предприятию «Кузбассрадио» в Белове

Фото: Ростелеком.

«Ростелеком» провел интернет для ОАО «НПП "Кузбассрадио"», которое расположено в городе Белово Кемеровской области и является одним из крупнейших изготовителей и поставщиков коммутационных и установочных изделий для комплектации аппаратуры специального и общепромышленного назначения. Благодаря современной быстрой связи на предприятии появилась возможность подключать необходимые для работы цифровые сервисы и обеспечивать оперативное взаимодействие между сотрудниками.

«Мы занимаемся собственными разработками, а также постоянно вводим в производство новые изделия. Компания поставляет коммутационные и установочные изделия высокого качества для всех отраслей промышленности, в том числе предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ. Понимаем, что без цифровых технологий нам не обойтись. Здесь нашим партнером выступил “Ростелеком”, мы полностью довольны качеством подключения и новыми возможностями», — комментирует Алексей Герасимов, ведущий инженер информационных технологий ОАО «НПП "Кузбассрадио"».

Федеральный провайдер поставил цифровые услуги по технологии PON (Passive Optical Network). Оптическая сеть позволила обеспечить заказчику интернет на скорости до 100 Мбит/с.

«Скоростной интернет — это не только надежная связь, но и возможность подключения современных цифровых сервисов. Например, видеонаблюдение позволит контролировать объекты предприятия в режиме онлайн и просматривать записи в архиве. Конференцсвязь даст возможность проводить совещания с сотрудниками и партнерами удаленно. Сервисы кибербезопасности защитят цифровые системы компании от различных угроз», — комментирует Татьяна Долгова, начальник отдела продаж корпоративным и государственным клиентам.

Подробнее узнать об услугах для бизнеса и оставить заявку на их подключение можно на сайте «Ростелекома».