«Ростелеком» построил ИТ-инфраструктуру для главной ледовой арены Новокузнецка

Фото: пресс-служба Ростелеком

В Новокузнецке «Ростелеком» построил ИТ-инфраструктуру для Арены Кузнецких Металлургов имени Олега Короленко. Во дворце спорта прошла масштабная реконструкция — обновленная арена вмещает до 7 000 зрителей. Цифровые сервисы от федерального провайдера обеспечат комфортное и безопасное пребывание в спортивном комплексе гостей и сотрудников арены, а также игроков хоккейного клуба «Металлург».

Специалисты компании оборудовали 122 точки доступа Wi-Fi, на которых организовано бесшовное соединение с разделением на три независимые сети: для гостей, сотрудников и игроков команды «Металлург». Wi-Fi от «Ростелекома» помогает организовать безопасный гостевой доступ в интернет с авторизацией пользователей в соответствии с законом. Сервис позволяет блокировать доступ к ненадежным ресурсам, отслеживать статистику подключений и определять время нахождения посетителей в сети. Покрытие обеспечено на всей территории объекта.

На территории ледового дворца «Ростелеком» установил 175 камер видеонаблюдения.

Для онлайн-трансляций спортивных событий «Ростелеком» разместил в арене 36 умных экранов. Наблюдать за происходящим на льду можно находясь в зоне фуд-корта или фойе.

«Арена Кузнецких Металлургов имени Олега Короленко – это уникальный спортивный объект, первый в Кузбассе. Он соответствует всем требованиям КХЛ. Здесь будет тренироваться и проводить матчи хоккейная команда «Металлург», будут проходить выступления фигуристов, а также концерты и спектакли. Арена, без сомнения, станет одним из любимых мест горожан и гостей Новокузнецка. Наша задача была обеспечить комфорт и безопасность на высочайшем уровне для спортсменов, сотрудников и зрителей», — сказал Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса.

«Наша компания поддерживает российский спорт и стремится, чтобы цифровые технологии способствовали росту популярности здорового образа жизни. Уверен, что завершение реконструкции такого грандиозного спортивного объекта станет важнейшим событием для Кузбасса. В день открытия «Ростелеком» выставит в Арене легендарный Кубок Фонбет Чемпионата КХЛ, что стало возможным благодаря многолетнему партнерству КХЛ и нашей компании», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

«Ростелеком» развернул систему охранного телевидения (СОТ) с функцией видеоаналитики

На территории ледового дворца «Ростелеком» установил 175 камер видеонаблюдения, развернул систему охранного телевидения (СОТ) с функцией видеоаналитики, аналитики тревожных зон, системой распознавания лиц. Записи резервируются и остаются в облачном хранилище с возможностью последующего просмотра. База данных терминала вмещает до 50 тыс. лиц. Рабочие места операторов системы СОТ оборудованы видеостенами, на которые выводятся, в том числе с помощью инструментов видеоаналитики, видеоряды срабатывания тревожных модулей.

Записи резервируются и остаются в облачном хранилище с возможностью последующего просмотра.

Безопасность объекта также обеспечивается системой биометрической идентификации для контроля и управления доступом (СКУД) «Ростелекома». Это высокотехнологичное решение, которое позволяет управлять входом и выходом из помещения. Система интегрирована с билетно-кассовой программой в соответствии с требованиями Континентальной Хоккейной Лиги.

СКУД в Арене Кузнецких Металлургов включает в себя 35 турникетов, 36 рамок металлоискателей, 34 металлодетектора, на входе в билетно-кассовую зону происходит автоматическое измерение температуры тела. В случае введения масочного режима система проверит наличие на лице посетителя маски. Каждая дверь оснащена электронным замком, а для удобного выхода вмонтированы бесконтактные кнопки доступа: сотрудникам достаточно поднести к замку специальный браслет, а игрокам — руку. Всего системой оборудованы 260 дверей на территории арены. При срабатывании пожарной сигнализации автоматически откроются все двери. СКУД интегрирована с системой безопасности.

«”Ростелеком” – один из ведущих участников рынка цифровых услуг. Мы не только создаем и предлагаем современные технологичные цифровые сервисы для бизнеса, государства и граждан, но и используем их в своей повседневной жизни. Удобство биометрической системы для контроля и учета доступа мы опробовали на себе и оценили по достоинству. СКУД как нельзя лучше подходит для использования в местах массового скопления людей, как, например, в спортивной арене со столь высокой вместимостью. Цифровые продукты системы включены в единый реестр отечественного программного обеспечения приказом Минкомсвязи России», — сказал Алексей Михайлов, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».