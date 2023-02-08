Сергей Цивилев заявил о необходимости ускорения темпа работ по возведению международного терминала в новокузнецком аэропорту

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Сегодня, 8 февраля, в ходе рабочего визита в Новокузнецк губернатор Кузбасса побывал в новокузнецком аэропорту им. Бориса Волынова, где сейчас ведутся работы по возведению нового международного терминала. К настоящему времени готово уже более 70%, планируется запустить новый терминал в начале следующего горнолыжного сезона.

- Пассажиров новый терминал должен принять как минимум на месяц раньше намеченных сейчас сроков. К началу горнолыжного сезона здесь уже должны быть выявлены и устранены возможные недоработки, отработаны все схемы приемки и обработки багажа. Осенью 2023 года мы здесь планируем большое событие федерального уровня, все должно быть готово. Сейчас нужно ускорить темпы работ, тем более для этого есть все необходимые материалы и оборудование, — отметил губернатор.

Сергей Цивилев проинспектировал ход работ в новокузнецком аэропорту

На данный момент на объекте полностью завершены земляные и бетонные работы на перроне, монтаж сэндвич-панелей лифтовых шахт выполнен на 48%, лестничных маршей - на 85%, прокладка наружных инженерных сетей - на 77%. Кроме того, уже готовы три телетрапа, которые доставляются на склады, а лифты, досмотровое оборудование и эскалаторы готовы к отправке.

Завтра, 9 февраля, стартует монтаж остекления, поскольку снаружи терминал буде стеклянным полностью. Планируется завершить эти работы в апреле, после чего подрядчики уже приступят к отделке изнутри.

Известно, что в новокузнецком аэропорту будет действовать единственная в стране уникальная технология приемки негабаритного багажа - он будет доставляться отдельно в специальный терминал.

Возведение международного терминала в аэропорту Новокузнецка

Также проектом предусмотрено расширение зоны досмотра пассажиров почти в пять раз в сравнении с существующей - то есть за час аэропорт сможет пропускать до 700 пассажиров, а за год обслужить до двух миллионов человек. Будет в воздушной гавани и крытая зона разгрузки-погрузки пассажиров в автобусы и такси для их комфорта.

Сергей Цивилев распорядился, чтобы уже завтра подрядчик предоставил в правительство Кузбасса оптимизированный график проведения работ.

Кроме того, к 100-летию Аэрофлота на основе материалов о перелетах кузбассовцев, которые по распоряжению губернатора необходимо собрать, об истории авиации в Кузбассе будет смонтирован фильм.