Научимся красиво и правильно складывать бумагу и посетим спектакль по драме Виктора Розова

Фото: библиотека для детей и молодежи Кузбасса.

Искусство сложенной бумаги

Ведем детей учиться технике оригами и знакомиться с фактами о летучих мышах.

Оригами - легендарное искусство складывания фигур из бумаги зародилось много веков назад. Первоначально оригами имело религиозное предназначение, было храмовым искусством. Изготовление красочных фигурок являлось священным ритуальным действием. Теперь это искусство стало доступно каждому. Кроме того, этот вид творчества развивает воображение и мелкую моторику рук. Фигурками из сложенной бумаги можно украсить дом, а можно подарить другу.

Библиотека Кузбасса для детей и молодежи в эти выходные проводит мастер-класс «Летучая мышь» в технике оригами. Все желающие, кому интересно работать с бумагой, узнают, как правильно сложить оригинальную объемную поделку в технике оригами. Для работы участникам понадобится лист черной бумаги и белый маркер.

Также в ходе мастер-класса гости познакомятся с книгой шведского писателя Мартина Эмтенеса «Удивительные летучие мыши» с замечательными иллюстрациями Свена Нурдквиста и узнают интересные факты из жизни этих таинственных зверьков.

Библиотека Кузбасса для детей и молодежи

ул. Арочная, 21А, т.: (384-2) 36-42-90

11 февраля, начало в 15.00

Вход свободный

**************************************************************************

Фото: театр для детей и молодежи Кузбасса.

Когда уже никто не ждет

Отправляемся на спектакль по одной из лучших пьес Виктора Розова «С вечера до полудня».

Театр для детей и молодежи Кузбасса приглашает кемеровчан и гостей города на спектакль «С вечера до полудня» - трагикомедию по пьесе Виктора Розова, которая считается одним из лучших произведений автора.

70-е годы. В большой квартире в элитной «сталинской» высотке на площади Восстания в центре Москвы, живет несколько поколений одной семьи. Глава семейства - Андрей Трофимович Жарков - стареющий советский писатель, его незамужняя дочь Нина, сын Ким, в прошлом подающий надежды спортсмен, и Альберт - сын Кима, школьник-полиглот. У каждого поколения свои проблемы и свои заботы. Ким тоскует по ушедшей от него и уехавшей за границу жене, Альберт ждет встречи с матерью. Нина, много лет назад пережившая несчастную любовь, смирилась с участью одинокой женщины. Сам Андрей Константинович крупный, но давно не печатающийся писатель, долго и мучительно пишет новый роман.

Одним словом, обычная интеллигенция ведет привычную жизнь с совместными обедами за большим столом, чтением в домашнем кругу свежих глав из нового романа главы семьи, но однажды поздно вечером, после девятилетнего отсутствия сюда приходят гости, которых никто не ждет. Короткая летняя ночь превращается в столкновение всех находящихся в квартире, решающих вопросы предательства, любви, дома, семьи. И относительному покою семьи приходит конец, каждый из домочадцев вынужден делать серьезный выбор.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

12 февраля, начало в 17.00

Цена билетов: 500 рублей