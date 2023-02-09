Путешествие в Квартал юстиции: чем удивителен новый объект в Кемерове

Квартал юстиции на Притомском проспекте Фото: Светлана БАШТОВАЯ

В четверг, 9 февраля, во время пресс-тура с главой Кузбасса Сергеем Цивилевым журналисты и блогеры побывали в Квартале юстиции. Площадь объекта более шести тысяч квадратных метров, он расположен на проспекте Притомском и построен по предложению министра юстиции России. К настоящему времени квартал достроен и введен в эксплуатацию. В проект было вложено более одного миллиарда рублей.

Все здания в Квартале юстиции выполнены из дерева Фото: Светлана БАШТОВАЯ

На данный момент по всей стране построено два таких объекта: один в столице Кузбасса, а второй в Казани. И если в Татарстане все здания на объекте выполнены из камня, то в Кемерове построены из дерева, а точнее - из сосны. Так, на участке, площадь которого 1,2 га, расположены восемь строений, среди них: главный офис управления Министерства юстиции по Кемеровской области, здание, где будет оказываться бесплатная юридическая помощь населению, Дом-музей Сперанского или Музей юриспруденции, современная криминалистическая лаборатория, два здания адвокатуры, гараж для техники и машин, выезжающих на места происшествий, и административный центр, откуда будет обеспечиваться тепло- и водоснабжение.

Квартал юстиции включает в себя восемь строений и сквер Фото: Светлана БАШТОВАЯ

На первом этаже здания главка Минюста России по Кузбассу расположен конференц-зал, где можно проводить различные встречи, лекции для студентов, совещания, а также несколько санузлов, столовая. На втором этаже - рабочие помещения и кабинеты для сотрудников.

В здании главка Минюста РФ по Кузбассу будут проводить различные совещания и конференции в специальном зале Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Кроме того, в Квартале юстиций также расположен сквер, названный в честь графа, генерал-губернатора Сибири М.М. Сперанского. Весной-летом тут также появится памятник государственному деятелю. Также 7 февраля был заложен камень для будущего памятника первому в русской истории генерал-прокурору Павлу Ягужинскому у будущего здания прокуратуры в Ленинском районе, отметил губернатор.

Сейчас ведется закупка материалов, оборудования, мебели для дальнейшего запуска объектов. Пока неизвестно, когда ведомства переедут на новую локацию.

На втором этаже здания расположены кабинеты для сотрудников Министерства юстиции по Кузбассу Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Что касается вопроса безопасности, то объекты выполнены в соответствии всем нормам по проектированию деревянных строений: здания оборудованы пожарной сигнализацией с автоматическим выводом сигнала на пульт, на деревянных покрытиях тройной слой огнезащиты, благодаря которому в первые 30 минут не произойдет возгорания.

После этого участники мероприятия посетили памятник Петру I, расположенный у здания Восьмого кассационного суда. Монумент был установлен в январе этого года, скульптор - Зураб Церетели.