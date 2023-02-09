Любовь длиною в 65 лет: в Кузбассе супруги празднуют железную свадьбу

Фото из семейного архива.

Жители Кузбасса супруги Авхимович отмечают железную свадьбу - вместе они прожили 65 лет.

Иван Сергеевич и Фекла Романовна знакомы с самого девства. Родились в одной деревне, ходили в один класс, дружили семьями. Однако о романтических отношениях первое время не было и речи, Фекла даже не пришла провожать Ивана в армию. Но, когда через три года он вернулся домой, отслужив в погранвойсках на острове Сахалин, то между молодыми людьми проскочила искра. Вскоре Иван и Фекла сыграли свадьбу – праздник устроили 16 февраля, а сама регистрация брака состоялась только спустя пять дней. С тех пор это стало традицией - отмечать день свадьбы целую неделю. Тем более, когда семья сильно разрослась - появились дочери, потом внуки и правнуки - всем стало сложно собраться в один день.

Супруги с дочерями Надеждой и Валентиной.

С 70-х годов супруги Авхимович живут в селе Глубоком Топкинского района. Фекла Романовна всю жизнь проработала в столовой, сначала посудомойщицей, потом - поварихой, а Иван Сергеевич – трудился в животноводстве. Ему было присвоено звание ветерана труда. Сейчас чета давно уже на пенсии - в этом году им обоим исполняется по 89 лет!

Осенью прошлого года супруги заболели коронавирусом. Переносили тяжело. После выздоровления собралась вся семья, стала уговаривать переехать к дочерям – одна живет по соседству в том же селе, другая – в Кемерове. Фекла Романовна после таких новостей расстроилась, неделю мучилась с давлением, а потом сказала: «Со своей хаты не поеду. Что, я чашку супа не приготовлю сама?». Тогда родственники привели в порядок дом Авхимович, побелили, покрасили и оставили супругов в покое. Несмотря на возраст, чета держит огород, полностью содержит свой дом – а это и дров наколотить, и печь натопить, и воды натаскать, и обед приготовить.

- Секрет долголетия? В труде, в движении! – рассказала «Комсомолке» дочь супругов Валентина, - Они всю жизнь работают, у них нет времени на отдых и лень. Всегда у них было свое хозяйство: коровы, свиньи, куры. Последние два года не держат живность, но папа всегда с тяпкой, а мама – то за рукоделием, то за домашним хозяйством, даже колбасу до сих пор делает сама. Папа много лет держал коня, они на нем и в лес, и по грибы – везде ездили. Конь умер от старости, когда ему было уже 34 года!

Дочери Авхимович вспоминают, что родители всегда жили дружно. Папа – глава семьи, а мама – шея, куда захочет туда и повернет. Папа иногда запротестует, начнет возмущаться, но потом отойдет и уступает. Даже несколько дней в разлуке супруги всегда переносили тяжело. И сейчас, когда оба уже в преклонном возрасте, с большой нежностью относятся друг к другу и заботятся друг о друге.

65 лет вместе

На все праздники большая семья Авхимович всегда собирается в родительском доме. Гуляют весело – с песнями, плясками, домашними угощениями. Тем более, что Фекла Романовна очень гостеприимна. Даже если чужие люди приходят в дом, прежде всего, напоит чаем, а потом уже ведет разговоры. Что уж говорить о семье: любимых дочерях, внуках и правнуках, младшему из которых всего три года. Вот и 65-летние вся семья соберется в родительском доме, чтобы поздравить юбиляров с этой замечательной датой.