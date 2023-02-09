Город развивается: первый этап реновации на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина перешел в решающую стадию

Реновация на Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина Фото: Светлана БАШТОВАЯ

В четверг, 9 февраля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вместе с журналистами и блогерами в рамках пресс-тура побывали на месте работ по реновации на улицах Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев, которая заложена в программу социально-экономического развития Кузбасса.

Здесь вместо частного сектора будет построен «отдельный современный город в центре города», где все расположено в пешей доступности: поликлиники, детсады, школы, магазины, спортивные центры, салоны красоты и прочее.

Планируется построить «отдельный современный город в центре города» Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Благодаря этому также улучшается и экологическая обстановка Кемерова, отметил Сергей Цивилев, поскольку сносится частный сектор. Кроме того, к концу 2024 года будет сдана объездная дорога, а значит из города уйдет транзитный и грузовой транспорт.

Основные работы первого этапа комплексного развития территорий, который занимает практически половину от будущего общего объема, был запущен как раз 9 февраля. А в целом за оба этапа реновации необходимо преобразить 540 га территории, 3,4 миллиона «квадратов» жилья планируется построить на этой площади.

Все необходимое для жизни будет расположено в пешей доступности Фото: Светлана БАШТОВАЯ

- Сейчас, в первой половине, работы ограничены улицами Спортивная, Сибиряков-Гвардейцев, рекой Большая Камышная (Искитимка) и улицей Терешковой. Сейчас выполняется строительство сетей, специально зимой, чтобы в летний период успеть сделать все дороги. Наша задача - до конца весны сделать все подготовительные работы, которые находятся под землей, чтобы летом до осени выполнить все дороги, тротуары, проезды и подготовить все к строительству жилья, - сказал мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.

По словам главы города, в планах восемь проектов: сеть ливневой канализации, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение и три дороги - реконструкция улицы Сибиряков-Гвардейцев, продление улицы Соборной до ФПК и реконструкция улицы Гагарина по всей протяженности. В текущем году также будут определены застройщики, которые продолжат выкуп домов и предоставления жилья или компенсации жильцам.

До конца весны необходимо сделать все подготовительные работы Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Руководитель участка рассказал, что в настоящее время осуществляются подготовительные работы на улице Гагарина - вскрытие старого асфальтобетонного покрытия и выполнение ливневой канализации. После этого рабочие перейдут уже к переустройству перекрестков и устройству дорожной одежды.

Подрядчик отметил, что осложняет проведение земляных работ мороз, поскольку их выполнение не предназначено для зимнего периода, однако, чтобы кемеровчанам не приходилось длительное время испытывать дискомфорт, было принято решение проводить их именно сейчас, чтобы лета хватило на обустройство дорог и тротуаров. Полное завершение этого этапа работ запланировано на декабрь 2023 года.