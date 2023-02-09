В Новокузнецке после капремонта вновь заработала Арена Кузнецких металлургов.

На капитальный ремонт Арены Кузнецких металлургов ушло два с половиной года и более двух миллиардов рублей. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Обновление главного спортивного объекта южной столицы Кузбасса продолжалось больше двух с половиной лет и обошлось более чем в два миллиарда рублей. Современный ледовый спорткомплекс теперь соответствует требованиям к проведению соревнований самого высокого уровня.

Преемственность - наше все

Формально Дворец спорта кузнецких металлургов, предшественник новой Арены, был сдан в эксплуатацию в 1984-м, и был в то время одним из самых посещаемых в стране. Но постепенно здание устаревало и морально, и физически, а в его обновление власти не вкладывались под предлогом нехватки средств. В результате игнорирование ситуации повлияло на то, что несколько лет назад местный «Металлург» был исключен из состава Континентальной хоккейной лиги и отправлен в турнир рангом ниже, где и играет до сих пор.

Возможность кардинальных перемен появилась после того, как ситуацией заинтересовался новый губернатор Кузбасса. Сергей Цивилев дал добро не на снос ветшающего объекта, а на капремонт. Как объяснил свое решение глава региона на торжественном открытии обновленного объекта в минувшую среду, данное место - святое для новокузнецкого хоккея. Первая - тогда еще открытая - коробка для игры появилась здесь в 1949 году, здесь играли и тренировались несколько поколений сталинцев-новокузнечан.

После капремонта ледовый спорткомплекс соответствует требованиям к проведению соревнований самого высокого уровня. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Не все в ходе капремонта проходило гладко - пришлось поменять подрядчика, несколько раз сроки сдачи арены в эксплуатацию переносились. Но теперь к радости спортсменов и болельщиков проблемы остались в прошлом. В обновленном объекте выполнены работы по отделке фасада, переустройству инженерных сетей, внутренней отделке, установлено современное оборудование, система автоматического пожаротушения. Кассы переехали в отдельное здание. Для безопасности зрителей установлены турникеты, рамки металлоискателей, сканеры для досмотра личных вещей. Болельщиков, а также зрителей концертных программ, которые здесь тоже намечены, ждут фуд-корты и кафе. При желании можно посетить магазины сувениров и спортивной атрибутики, познакомиться с экспозицией хоккейного музея. Общая площадь арены составляет более 25 тысяч квадратных метров, трибуны вмещают около семи тысяч человек.

Депутаты горсовета Новокузнецка Арене Кузнецких металлургов присвоили имя Олега Короленко - одного из лучших игроков в истории новокузнецкого хоккея. В среду на территории спорткомплекса был торжественно открыт памятник ветерану, к сожалению, не дожившего до исторического момента. При этом в мероприятии принял участие правнук хоккеиста Даниил - он тоже сейчас играет в хоккей.

О важности преемственности поколений говорил и приехавший на открытие арены в составе звезд советского и российского спорта Вячеслав Фетисов - неоднократный олимпийский и мировой чемпион, депутат Госдумы РФ. Он, в частности, напомнил, что победный гол в ворота немцев на Олимпиаде в Южной Корее забросил парень из глубинки Кирилл Капризов, воспитанник новокузнецкой хоккейной школы. И высказал уверенность, что в уникальном спортивном объекте теперь вырастут новые звезды. И нормальные пацаны.

На территории спорткомплекса был торжественно открыт памятник Олегу Короленко - одного из лучших игроков в истории новокузнецкого хоккея. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Суперзрелище

В первый день работы Арены Кузнецких металлургов случился предсказуемый аншлаг - соскучившиеся любители хоккея с удовольствием осваивали новые возможности объекта. Они могли сфотографироваться с Кубком Гагарина, который вручается победителю Континентальной хоккейной лиги, ростовыми куклами - талисманами предстоящих вскоре в Кузбассе международных игр «Дети Азии», принять участие в автограф-сессии со знаменитыми хоккейными чемпионами.

В числе семи тысяч болельщиков были не только новокузнечане.

- Я уже не раз бывал на хоккейных чемпионатах мира, а сейчас специально привез семью посмотреть на легенд хоккея. Раньше их видел только по телевизору, а теперь смог лично всем пожать руку, получить автографы. Очень рад, что такой хоккейный город вновь получил шикарный дворец, уверен, что в Новокузнецке появится еще больше талантов. Понравилась и атмосфера - и не только мне, но и четырехлетней дочке: она не все, конечно, понимала на льду, но тоже активно болела, - рассказал предприниматель из Калтана Андрей Колесников.

На первом матче обновленной Арены Кузнецких металлургов все трибуны, рассчитанные на семь тысяч зрителей, были заполнены. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Для новокузнечанки Галины Пальяновой этот дворец спорта - особый: на одном из матчей несколько лет назад под аплодисменты многочисленных болельщиков ей сделали предложение руки и сердца:

- Мне посчастливилось получить пригласительный, что стало большой радостью для меня. Были все атрибуты того, что это не просто событие, а событище! Было очень атмосферно, порадовали современные мультимедиа и свежий ремонт, и конечно же, звезды-легенды. А еще понравились подарки от губернатора горожанам, и как он их преподносил: «Это еще не все, а еще мы откроем..., а еще, а еще, а еще…».

Все желающие могли сфотографироваться с Кубком Гагарина - главным трофеем КХЛ. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

На «Матч открытия - матч памяти Короленко», проведенный в среду, были приглашены звезды-ветераны. Соперниками «Легенд хоккея», в составе которых были Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Сергей Шепелев, Виталий Прохоров и другие неоднократные олимпийские и мировые чемпионы, стали участники ночной хоккейной лиги Кузбасса из команды «Кузница Победы» во главе с губернатором Сергеем Цивилевым, министром спорта Кузбасса Сергеем Мяусом и главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым. Они разыграли Кубок губернатора.

- Я играл в Новокузнецке в начале своей карьеры, когда выступал еще за свердловский «Автомобилист», - рассказал Сергей Шепелев. - Понравилась культура боления местных болельщиков, нас они не пытались унизить. Знаю, что новокузнецкий хоккей дал немало звезд, в том числе олимпийских чемпионов, игроков Национальной хоккейной лиги. Думаю, что новый дворец стимулирует нынешнее поколение на новые подвиги, ребятам могу пожелать одного: дерзайте. А что касается матча за кубок - думаю, что победит дружба, хоккеисты получат удовольствие от игры, а болельщики увидят красивый хоккей.

В команду легенд хоккея вошли десять олимпийских чемпионов. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Все игроки действительно постарались блеснуть мастерством. Были и эффектные проходы, и выходы один на один с вратарями, и даже буллит. А в итоге почетный трофей выиграли звездные гости с перевесом всего в одну шайбу.

А первым официальным турниром на арене станут детские международные соревнования «Дети Азии», стартующие в конце февраля. Здесь же свое мастерство в рамках игр покажут юные фигуристы.

Легендам хоккея противостояла любительская команда во главе с губернатором Сергеем Цивилевым, министром спорта Кузбасса Сергеем Мяусом ( на фото в сером) и главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Новая школа и ледовые площадки

А теперь - о подарках.

Сергей Цивилев прямо на ледовой арене подписал три соглашения: с Вячеславом Фетисовым - о создании в Новокузнецке филиала «Хоккейной Академии Фетисова», с одним из российских банков - о строительстве в Новокузнецке двух спортивных круглогодичных залов для хоккея с шайбой и с крупным оператором связи - об оснащении двух новых спортивных площадок мультимедийным оборудованием.

Вячеслав Фетисов заверил, что в академии детей будут учить по современным методикам мирового хоккея.

- Советская хоккейная школа быстро стала очень авторитетной и ведущей, потому что наши тренеры поняли суть игры: это удаль, простор, силовая борьба, плечо друга, девушка в пятом секторе, для которой хочется забить шайбу. И в этом направлении шли и идут наработки. Хоккей - это борьба на льду, и для мальчишек, которые здесь растут, мужской характер - это, наверное, главное, плюс умение поддержать своего товарища, - отметил прославленный неоднократный олимпийский чемпион и чемпион мира, один из многолетних лидеров сборной СССР.