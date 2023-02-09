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Спорт9 февраля 2023 15:40

В Новокузнецке после капремонта вновь заработала Арена Кузнецких металлургов.

Кубок Гагарина, памятник ветерану, автограф-сессия чемпионов, матч с участием легенд - открытие обновленного спортивного комплекса стало настоящим праздником для любителей хоккея
Александр ПОНОМАРЕВ
На капитальный ремонт Арены Кузнецких металлургов ушло два с половиной года и более двух миллиардов рублей.

На капитальный ремонт Арены Кузнецких металлургов ушло два с половиной года и более двух миллиардов рублей.

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Обновление главного спортивного объекта южной столицы Кузбасса продолжалось больше двух с половиной лет и обошлось более чем в два миллиарда рублей. Современный ледовый спорткомплекс теперь соответствует требованиям к проведению соревнований самого высокого уровня.

Преемственность - наше все

Формально Дворец спорта кузнецких металлургов, предшественник новой Арены, был сдан в эксплуатацию в 1984-м, и был в то время одним из самых посещаемых в стране. Но постепенно здание устаревало и морально, и физически, а в его обновление власти не вкладывались под предлогом нехватки средств. В результате игнорирование ситуации повлияло на то, что несколько лет назад местный «Металлург» был исключен из состава Континентальной хоккейной лиги и отправлен в турнир рангом ниже, где и играет до сих пор.

Возможность кардинальных перемен появилась после того, как ситуацией заинтересовался новый губернатор Кузбасса. Сергей Цивилев дал добро не на снос ветшающего объекта, а на капремонт. Как объяснил свое решение глава региона на торжественном открытии обновленного объекта в минувшую среду, данное место - святое для новокузнецкого хоккея. Первая - тогда еще открытая - коробка для игры появилась здесь в 1949 году, здесь играли и тренировались несколько поколений сталинцев-новокузнечан.

После капремонта ледовый спорткомплекс соответствует требованиям к проведению соревнований самого высокого уровня.

После капремонта ледовый спорткомплекс соответствует требованиям к проведению соревнований самого высокого уровня.

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Не все в ходе капремонта проходило гладко - пришлось поменять подрядчика, несколько раз сроки сдачи арены в эксплуатацию переносились. Но теперь к радости спортсменов и болельщиков проблемы остались в прошлом. В обновленном объекте выполнены работы по отделке фасада, переустройству инженерных сетей, внутренней отделке, установлено современное оборудование, система автоматического пожаротушения. Кассы переехали в отдельное здание. Для безопасности зрителей установлены турникеты, рамки металлоискателей, сканеры для досмотра личных вещей. Болельщиков, а также зрителей концертных программ, которые здесь тоже намечены, ждут фуд-корты и кафе. При желании можно посетить магазины сувениров и спортивной атрибутики, познакомиться с экспозицией хоккейного музея. Общая площадь арены составляет более 25 тысяч квадратных метров, трибуны вмещают около семи тысяч человек.

Депутаты горсовета Новокузнецка Арене Кузнецких металлургов присвоили имя Олега Короленко - одного из лучших игроков в истории новокузнецкого хоккея. В среду на территории спорткомплекса был торжественно открыт памятник ветерану, к сожалению, не дожившего до исторического момента. При этом в мероприятии принял участие правнук хоккеиста Даниил - он тоже сейчас играет в хоккей.

О важности преемственности поколений говорил и приехавший на открытие арены в составе звезд советского и российского спорта Вячеслав Фетисов - неоднократный олимпийский и мировой чемпион, депутат Госдумы РФ. Он, в частности, напомнил, что победный гол в ворота немцев на Олимпиаде в Южной Корее забросил парень из глубинки Кирилл Капризов, воспитанник новокузнецкой хоккейной школы. И высказал уверенность, что в уникальном спортивном объекте теперь вырастут новые звезды. И нормальные пацаны.

На территории спорткомплекса был торжественно открыт памятник Олегу Короленко - одного из лучших игроков в истории новокузнецкого хоккея.

На территории спорткомплекса был торжественно открыт памятник Олегу Короленко - одного из лучших игроков в истории новокузнецкого хоккея.

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Суперзрелище

В первый день работы Арены Кузнецких металлургов случился предсказуемый аншлаг - соскучившиеся любители хоккея с удовольствием осваивали новые возможности объекта. Они могли сфотографироваться с Кубком Гагарина, который вручается победителю Континентальной хоккейной лиги, ростовыми куклами - талисманами предстоящих вскоре в Кузбассе международных игр «Дети Азии», принять участие в автограф-сессии со знаменитыми хоккейными чемпионами.

В числе семи тысяч болельщиков были не только новокузнечане.

- Я уже не раз бывал на хоккейных чемпионатах мира, а сейчас специально привез семью посмотреть на легенд хоккея. Раньше их видел только по телевизору, а теперь смог лично всем пожать руку, получить автографы. Очень рад, что такой хоккейный город вновь получил шикарный дворец, уверен, что в Новокузнецке появится еще больше талантов. Понравилась и атмосфера - и не только мне, но и четырехлетней дочке: она не все, конечно, понимала на льду, но тоже активно болела, - рассказал предприниматель из Калтана Андрей Колесников.

На первом матче обновленной Арены Кузнецких металлургов все трибуны, рассчитанные на семь тысяч зрителей, были заполнены.

На первом матче обновленной Арены Кузнецких металлургов все трибуны, рассчитанные на семь тысяч зрителей, были заполнены.

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Для новокузнечанки Галины Пальяновой этот дворец спорта - особый: на одном из матчей несколько лет назад под аплодисменты многочисленных болельщиков ей сделали предложение руки и сердца:

- Мне посчастливилось получить пригласительный, что стало большой радостью для меня. Были все атрибуты того, что это не просто событие, а событище! Было очень атмосферно, порадовали современные мультимедиа и свежий ремонт, и конечно же, звезды-легенды. А еще понравились подарки от губернатора горожанам, и как он их преподносил: «Это еще не все, а еще мы откроем..., а еще, а еще, а еще…».

Все желающие могли сфотографироваться с Кубком Гагарина - главным трофеем КХЛ.

Все желающие могли сфотографироваться с Кубком Гагарина - главным трофеем КХЛ.

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

На «Матч открытия - матч памяти Короленко», проведенный в среду, были приглашены звезды-ветераны. Соперниками «Легенд хоккея», в составе которых были Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Сергей Шепелев, Виталий Прохоров и другие неоднократные олимпийские и мировые чемпионы, стали участники ночной хоккейной лиги Кузбасса из команды «Кузница Победы» во главе с губернатором Сергеем Цивилевым, министром спорта Кузбасса Сергеем Мяусом и главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым. Они разыграли Кубок губернатора.

- Я играл в Новокузнецке в начале своей карьеры, когда выступал еще за свердловский «Автомобилист», - рассказал Сергей Шепелев. - Понравилась культура боления местных болельщиков, нас они не пытались унизить. Знаю, что новокузнецкий хоккей дал немало звезд, в том числе олимпийских чемпионов, игроков Национальной хоккейной лиги. Думаю, что новый дворец стимулирует нынешнее поколение на новые подвиги, ребятам могу пожелать одного: дерзайте. А что касается матча за кубок - думаю, что победит дружба, хоккеисты получат удовольствие от игры, а болельщики увидят красивый хоккей.

В команду легенд хоккея вошли десять олимпийских чемпионов.

В команду легенд хоккея вошли десять олимпийских чемпионов.

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Все игроки действительно постарались блеснуть мастерством. Были и эффектные проходы, и выходы один на один с вратарями, и даже буллит. А в итоге почетный трофей выиграли звездные гости с перевесом всего в одну шайбу.

А первым официальным турниром на арене станут детские международные соревнования «Дети Азии», стартующие в конце февраля. Здесь же свое мастерство в рамках игр покажут юные фигуристы.

Легендам хоккея противостояла любительская команда во главе с губернатором Сергеем Цивилевым, министром спорта Кузбасса Сергеем Мяусом ( на фото в сером) и главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым.

Легендам хоккея противостояла любительская команда во главе с губернатором Сергеем Цивилевым, министром спорта Кузбасса Сергеем Мяусом ( на фото в сером) и главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым.

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Новая школа и ледовые площадки

А теперь - о подарках.

Сергей Цивилев прямо на ледовой арене подписал три соглашения: с Вячеславом Фетисовым - о создании в Новокузнецке филиала «Хоккейной Академии Фетисова», с одним из российских банков - о строительстве в Новокузнецке двух спортивных круглогодичных залов для хоккея с шайбой и с крупным оператором связи - об оснащении двух новых спортивных площадок мультимедийным оборудованием.

Вячеслав Фетисов заверил, что в академии детей будут учить по современным методикам мирового хоккея.

- Советская хоккейная школа быстро стала очень авторитетной и ведущей, потому что наши тренеры поняли суть игры: это удаль, простор, силовая борьба, плечо друга, девушка в пятом секторе, для которой хочется забить шайбу. И в этом направлении шли и идут наработки. Хоккей - это борьба на льду, и для мальчишек, которые здесь растут, мужской характер - это, наверное, главное, плюс умение поддержать своего товарища, - отметил прославленный неоднократный олимпийский чемпион и чемпион мира, один из многолетних лидеров сборной СССР.