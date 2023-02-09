И займы, и знания: в Кузбассе рассказали о приоритетах для малой экономики в новом году

В 2023 году поддержку от региона получат 117 социальных предпринимателей Кузбасса. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Свыше 300 тысяч человек сегодня в регионе заняты в сфере малого и среднего бизнеса, в том числе более 83 тысяч зарегистрировались в качестве самозанятых и официально работают на себя.

Напомним, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поставил перед правительством региона задачу довести долю налоговых платежей от малого и среднего бизнеса в областной бюджет с 20% до 50%. Кроме того, доля малого несырьевого бизнеса в валовом региональном продукте к 2035 году должна составить не менее 40 процентов.

И все возможности для решения этих задач есть.

Об этом на пресс-конференции, посвященной планам по развитию малого и среднего бизнеса в Кузбассе, рассказал министр экономического развития региона Константин Пытченко:

- У нас создана эффективная система поддержки предпринимательства. Разные институты поддержки предлагают около 300 различных форм содействия бизнесу - гранты, льготные кредиты, помощь при разработке бизнес-планов. Действуют налоговые льготы (снижение налога на прибыль, освобождение от налога на имущество, снижение налога по упрощенной системе налогообложения).

К примеру, в нынешнем году комплексные услуги или финансовую поддержку в виде грантов получат 117 социальных предпринимателей, а также субъектов МСП, созданных гражданами в возрасте до 25 лет. Почти 850 действующих субъектов МСП получат комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса.

Одним из основных инструментов помощи бизнесменам станет реализация в регионе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Общий объём финансирования мероприятий, по словам министра, в 2023 году составит около 196,4 миллиона рублей (в прошлом году было около 150 миллионов).

Самозанятые - открытие года

Неудивительно, что малое и среднее предпринимательство в регионе демонстрирует позитивные тенденции. Так, за девять месяцев прошлого года в этой сфере в Кузбассе прибавилось 2809 юридических лиц, что стало самым высоким показателем среди субъектов Сибирского федерального округа, а также 2 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Но еще больше представителей госструктур удивили граждане самозанятые.

Режим самозанятости официально действует в Кузбассе с июля 2020 года. Он позволяет в достаточно легкой форме вести бизнес законно и при соблюдении определенных условий быть совершенно легальным и защищенным предпринимателем. Поначалу, к слову, граждане с коммерческой хваткой официально засвечиваться не слишком торопились. Но, увидев простоту специального налогового режима, одни предприниматели стали уходить из теневого бизнеса, другие начали открывать впервые бизнес, потому что поняли: быть самозанятым легко. И вот результат: прирост этой категории граждан за прошлый год составил 34 356 человек.

От этого выиграли и обычные жители Кузбасса, и региональный бюджет. Самозанятых сегодня много в индустрии красоты, в сфере дополнительного образования, среди IT-специалистов, мастеров по строительно-ремонтным работам, в индустрии развлечений - это фотографы, видеографы, ведущие праздников. Популярны также репетиторство, ремонт и пошив одежды.

Бонусы для ветеранов отрасли

Как рассказал Константин Пытченко, для лучшего понимания ситуации впервые в прошлом году была сделана попытка изучить портрет бизнесмена из сферы МСП. Правда, возраст самих предпринимателей не оценивали, но посмотрели, сколько их компаний действуют на региональном рынке и в каких отраслях. Оказалось, что таких долгожителей, то есть состоявшихся субъектов МСП со своей позитивной историей, много. Поэтому планируется рассмотреть дополнительные меры поддержки для таких предпринимателей, оказывающих услуги не менее пятнадцати-двадцати лет. А попутно в ходе исследования выяснилось, что кузбасские представители МСП довольно продвинутые, активно следят за предлагаемыми новинками для работы с клиентами. Так, они в последнее время охотно пользуются возможностями он-лайн касс и он-лайн чеков. По последнему показателю, к примеру, кузбассовцы обошли коллег из Новосибирской области на добрых тридцать процентов, а ведь наш географический сосед считается одним из столпов МСП в федеральном округе.