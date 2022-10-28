Юный танцор из Кузбасса стал победителем международного фестиваля по брейкингу

Фото: Школа брейк-данса «UnReal Dance» / ВКонтакте

Девятилетний Никита Костин учится в третьем классе обычной школы в Ленинске-Кузнецком, но обычным ребенком его назвать нельзя. Три года назад мальчик занялся брейкдансом, и за это время завоевал сердца многих зрителей, а также множество наград на всероссийских конкурсах. А в конце октября Никита стал победителем международного фестиваля по брейкингу Groove Session.

«Надо в танцы»

Друзья и родственники с раннего детства отмечали танцевальные способности Никиты. Когда собирались в гостях, засматривались, как ребенок двигается под музыку, и советовали родителям отдать сына в танцы. «В бальные что ли?» - недоумевал папа Никиты, и заявлял, что это занятие больше подходит для девочек. Однако, оказалось, что существуют и очень даже «мужские» виды хореографии.

Впервые Никита Костин увидел исполнение брейкданса на школьном празднике у старшего брата в 2019 году. И это была любовь с первого взгляда. Во время выступления танцор встал на голову, и все, что смог сказать после этого потрясенный Никита: «Я хочу научиться также». Мама отвела шестилетнего сына в школу брейкданса «UnReal Dance». Она хоть и расположена в маленьком кузбасском городке, но известна на всю Россию и даже за рубежом: там воспитывают настоящих чемпионов. Тренер Станислав Исаев увидел потенциал в маленьком мальчике и сразу предложил заниматься в команде. Успех пришел к Никите через год – на первых в своей жизни соревнованиях, которые прошли в Прокопьевске, ребенок занял первое место. Потом юный танцор начал выступать на всероссийских площадках и там тоже завоевывать различные награды. Сейчас Никита является действующим чемпионом России в своей возрастной категории (7-9 лет).

Би бой Малой

Творческое имя Никиты Костина – Би бой Малой (би боем называется человек, который танцует брейкданс). Малой – и потому что самый младший в своей команде «UnReal Dance», и потому что сам по себе невысокого роста: его, девятилетку, часто принимают за первоклашку. При этом сила в таком, казалось бы, маленьком ребенке совершенно недетская - Никита выполняет сложнейшие акробатические движения: крутится на руках и на голове. В то же время он пластичный, музыкальный и артистичный. Видимо, все эти качества привлекли организаторов международного фестиваля по брейкингу Groove Session 2022 – одного из крупнейших брейкинг событий Европы. Никиту Костина и еще двух танцоров из Кузбасса пригласили принять участие в этом масштабном мероприятии.

Фестиваль прошел в швейцарском городе Невшатель. В главной дисциплине «1 kid and 1 adult» (один ребенок и один взрослый) приняли участие 16 лучших юных спортсменов и 16 взрослых мировых звезд по брейкингу. В рандомном порядке партнером Никиты стал легендарный би бой Хайджэк (Гавайи). Члены жюри единогласно присудили победу этой паре. Обладатели «золотых» медалей в качестве награды получили весомый денежный приз. Кстати, другие юные представители Кузбасса также уехали с медалями. Елизавета Петрикова завоевала второе место, а София Баранова – третье.

Фото: Школа брейк-данса «UnReal Dance» / ВКонтакте

Фото: Школа брейк-данса «UnReal Dance» / ВКонтакте

Впрочем, кажется, для Никиты эта важная победа - только начало большого пути. Никита двигается вперед: через неделю он отправится на соревнования в Москву, а в начале декабря летит на турнир в Челябинск. И во всем его поддерживают родители.

КСТАТИ

Брейкинг возник в 70-х годах прошлого века и всегда считался уличным стилем. Несколько лет назад танцевальное движение признали видом спорта, а затем Международный олимпийский комитет одобрил включение брейк-данса в программу Олимпийских игр 2024 года.