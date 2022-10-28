«Медицинские классы в КемГМУ»: стратегическое партнерство позволяет сделать сознательный выбор в пользу медицинской профессии

Фото: Пресс-служба КемГМУ

На площадке стратегического партнера медицинского университета по реализации проекта «Медицинские классы в КемГМУ» Лицея № 62 состоялась презентация опыта взаимодействия.

Кемеровский Лицей № 62 в 2019 году стал первым участником профориентационного проекта для школьников, инициированного ректором КемГМУ Минздрава России, профессором Татьяной Попонниковой.

За три года реализации проекта сотрудничество приобрело фундаментальный характер. Благодаря заинтересованности директора Лицея № 62 Елены Шабановой в социальном партнерстве образовательных организаций, погружении в идею и мотивировании учеников на сознательный выбор в пользу медицинской профессии, сегодня лицеисты – активные участники всех пяти модулей проекта - от образовательного до научно-исследовательского.

«Медицинские классы в КемГМУ», уверены партнеры, это не только возможность подготовиться к обучению будущей профессии, но и подготовка к жизни. На данном этапе старшеклассники получают не только теоретические знания, но и приобретают определенный метапредметный опыт, который поможет состояться в жизни, в профессии.

Фото: Пресс-служба КемГМУ

«Нашей общей истории с Кемеровским медицинским университетом уже четвертый год. В начале в проекте принимали участие около 50-ти учеников профильных классов. На данный момент в этом учебном году уже больше 100 человек посещают медуниверситет на постоянной основе в рамках «Университетских суббот». Часть ребят пишут проекты и исследовательские работы медицинской направленности с кураторами КемГМУ, - рассказала Елена Шабанова, директор МБОУ «Лицей №62». – Ребята благодарны уникальной возможности пользоваться всеми современными ресурсами, включая общение с преподавателями. О таком социальном и образовательном партнере, как Кемеровский государственный медицинский университет, думаю, можно только мечтать: сотрудничество получается очень продуктивным, серьезным и по-настоящему достойным, глубоким».

В настоящее время Кемеровский медицинский университет реализует разнообразные современные формы и информационные площадки для профориентации школьников: дни открытых дверей, интенсивы и интерактивы, мастер-классы. С 2019-го года реализуется проект «Медицинские классы в КемГМУ», получивший признание и поддержку на региональном и федеральном уровнях, в том числе Минздрава России, Парламента Кузбасса и Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Проект включает образовательный, ознакомительный, научно-исследовательский, волонтерский, проектный модули, что позволяет ребятам определиться с выбором будущей профессии.

Фото: Пресс-служба КемГМУ

В 2022 году губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рекомендовал масштабировать опыт КемГМУ Минздрава России на весь регион с целью обеспечения системы здравоохранения области выскоквалифицированными медицинскими кадрами.

Напомним, что на сегодня постоянными партнерами проекта «Медицинские классы в КемГМУ» являются четыре общеобразовательных учреждения Кемерова, в том числе, присоединившаяся в этом году школа №5. Кроме того, в ближайшую субботу стартует подпроект «Медкласс ПЛЮС». Это бесплатная возможность для учеников 10-11 классов расширить свой кругозор по разным медицинским специальностям. Для участия необходимо лишь зарегистрироваться по ссылке, выбрав интересующие направления и даты.