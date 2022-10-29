Известный режиссер Никита Михалков закрыл международный театральный фестиваль «Сверкающие грани театра» в Кузбассе

Никита Михалков провел творческий вечер «Русский театр — зеркало русского характера». Фото: пресс-служба АПК

В Кемерове состоялось торжественное закрытие театрального фестиваля-форума «Сверкающие грани театра». Почетным гостем мероприятия стал известный актер и режиссер Никита Михалков.

Фестиваль длился 50 дней и стал одним из самых продолжительных в России. В его рамках прошло 419 театральных событий, в том числе 139 спектаклей в рамках конкурсной программы, более 40 мероприятий деловой программы, а также театральные лаборатории, читки пьес и уличные спектакли, акции, мастер-классы, литературные уроки, открытые обсуждения. Участие в фестивале приняли более 100 театров из 17 регионов страны, а также из Белоруссии, ДНР, КНР, Казахстана и Чехии. А зрителями стали более 30 тысяч человек.

Почетным гостем и ключевой фигурой заключительного мероприятия «Сверкающие грани театра» стал народный артист России Никита Михалков. Его творческий вечер «Русский театр - зеркало русского характера» завершил программу фестиваля-форума. После мероприятия артист поделился впечатлениями о Кемерове.

Фото: пресс-служба АПК

- Впечатления невероятные. Я был здесь достаточно много лет назад, сейчас даже нельзя сравнивать. Город разросся, невероятно целесообразно размещено все, что нужно людям, включая спортивные комплексы, жилые кварталы, дороги, набережные, проспекты. При этом старая часть города осталась в том состоянии, в каком и должна быть, ее подправили, подкрасили. Ландшафтное соединение воздуха, огромного пространства со строительством - это очень трудно. Сделать это в такие сроки - героический труд народа, который здесь живет, - сказал Никита Михалков.

Также Никита Сергеевич рассказал, что думает о проведении театрального фестиваля в период спецоперации и о попытках запретить российскую культуру.

- Важно, чем наполнен фестиваль. Когда приезжают люди, которые делятся опытом и дают возможность жителям огромного региона это оценить - это прекрасно. То, что сегодня культивирует западный мир, не может сосуществовать с Достоевским. Он разрушает химеру, которую нам предлагают. Зачем тогда они этим занимаются, накачивают окна Овертона, если это может разбиться о Толстого, Достоевского или Мусоргского? И им проще иметь дело с другим материалом. Они так защищаются, - подчеркнул Никита Михалков.

В торжественном закрытии фестиваля принял участие губернатор Сергей Цивилев. Он поблагодарил всех, кто присоединился к фестивалю - театры и зрителей.

Фото: пресс-служба АПК

- Запад пытается отменить русскую культуру, запретить спектакли русских драматургов. Мы приняли решение провести в Кузбассе первый Международный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра», потому что гордимся нашей культурой и драматургией. Наш театр покорил весь мир, его невозможно ограничить или закрыть. Надеюсь, события нашего фестиваля позволили по-другому взглянуть на великое российское искусство, - сказал Сергей Цивилев, также высказав мнение, что культура, искусство, как и спорт, должны быть вне политики и объединять все человечество.

На закрытии фестиваля были вручены награды лучшим артистам и лауреатам специальных премий экспертного совета. Так, в номинации «Лучший спектакль школьного театра» победу одержала драма по одноименному рассказу Юлии Лавряшиной «Шура-дура», которую исполнили артисты театральной студии «Амплуа» школы № 6 Юрги. Лучшим спектаклем театральной студии ДШИ стала семейная драма «Глобальное потепление» детского театра «Питер Пэн» при Новокузнецком драмтеатре.

Фото: пресс-служба АПК

В номинации «Лучший спектакль студенческого театра» победил театральный эксперимент «Дневник Натали» по повести Валерия Брюсова «Последние страницы из дневника жизни» театра-студии «Встреча» Кемеровского государственного университета.

В номинации «Лучший спектакль учебного театра» награду получила мистико-психологическая драма «Черное пальто» - постановка учебного театра «Эксперимент» Кемеровского государственного института культуры.

В номинации «Лучший спектакль инклюзивного театра» отмечены «Вокзальные истории» по рассказам Аркадия Аверченко и Аркадия Бухова, которые поставил «Безусловный театр» (Санкт-Петербург).

Награду «За художественную популяризацию истории родного края» получил Национальный драматический театр имени Павла Васильевича Кучияка Республики Алтай. «Лучшим актерским ансамблем» признан Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана со спектаклем «Сказка о рыбаке и рыбке». Артисты Брянского областного театра юного зрителя Оксана Башкатова и Александр Исаев стали обладателями приза «Лучший актерский дуэт» за работу в спектакле «Как Зоя гусей кормила». Чебоксарский Камерный театр получил приз за «Лучшее музыкально-пластическое решение спектакля» в спектакле «Родня». За спектакль «На дне» по пьесе Максима Горького специальной премией «Лучшая работа художника» награждена Татьяна Нерсисян, представляющая заслуженный коллектив Республики Беларусь «Могилевский областной театр кукол».

Фото: пресс-служба АПК

Кроме того, председатель Кемеровского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, артист Театра драмы Кузбасса имени Луначарского Иван Крылов был награжден медалью «За служение Кузбассу». Главный режиссер Театра для детей и молодежи Ирина Латынникова, декан факультета режиссуры и актерского искусства Кемеровского государственного института культуры Наталья Прокопова, а также артисты, руководители творческих проектов, театров и филармонии Кузбасса были отмечены благодарностью губернатора. Еще 10 артистов кузбасских театров получили дипломы за лучшую актерскую работу.