Суд продлил домашний арест экс-председателю правительства Кузбасса Телегину на три месяца

Фото: архив пресс-службы АПК.

Центральный районный суд Кемерова продлил срок домашнего ареста бывшему председателю правительства Кузбасса Вячеславу Телегину, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

- Постановлением суда обвиняемому Телегину продлен срок домашнего ареста на три месяца в срок до 15.05.2023 года, - сообщили в пресс-центре, отметив, что ранее установленные запреты и ограничения будут сохранены.

Напомним, что 3 декабря бывшему председателю правительства Кузбасса было предъявлено обвинение в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Преступления были совершены с 2014 по 2018 год, когда бывший чиновник работал мэром города Ленинска-Кузнецкого. Телегина подозревают в хищении более 72 млн рублей бюджетных средств. Бывший чиновник обвиняется в совершении 30 эпизодов мошенничеств. Наказание по инкриминируемой ему статье уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

7 декабря суд избрал Вячеславу Телегину меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца - до 3 февраля 2023 года. Бывшему главе правительства Кузбасса запретили выходить из дома, общаться с участниками уголовного дела и представителями СМИ, пользоваться телефоном и интернетом, а также почтой.

1 февраля бывшему чиновнику продлили домашний арест до 15 февраля. При этом были смягчены некоторые запреты. Так, Телегину разрешили находиться не только дома, но и на территории домовладения, а также позволили общаться с супругой.

Вячеслав Телегин с 2010 являлся мэром Ленинска-Кузнецкого. В 2018 перешел на должность заместителя губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу. В 2021 году был назначен первым заместителем губернатора - председателем правительства Кузбасса. С этого поста он ушел в августе 2022 года по собственному желанию, как сообщалось – это было связано с состоянием здоровья.