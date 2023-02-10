Ударил бутылкой и связал скотчем: строитель, напавший на кузбасскую пенсионерку, получил восемь лет колонии

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе к восьми годам лишения свободы приговорили 45-летнего строителя из Ивановской области, который напал на жительницу Осинников. Мужчина делал ремонт в квартире пенсионерки и тщательно спланировал ограбление, однако уйти от правосудия ему все равно не удалось.

Эта история произошла в августе прошлого года. 72-летняя пенсионерка задумала сделать ремонт в своей квартире и для этого наняла подрядчика. Она нашла его по первому попавшемуся объявлению – оно висело на двери подъезда. О строителе женщине не знала ничего, кроме имени. Ремонт в квартире продолжался уже почти месяц, когда однажды вечером мужчина внезапно не зашел к хозяйке якобы за инструментом. Пенсионерка открыла дверь и... тут же получила оглушительный удар по голове стеклянной бутылкой.

- Он схватил меня за горло и сказал: «Это ограбление». Прижимал к стене, я кричала... Это было страшно, я видела смерть, - рассказала пострадавшая жительница.

Именно здесь мужчина напал не хозяйку квартиры. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина достал из кармана отвертку и, угрожая женщине, забрал золотые украшения, мобильный телефон, планшет, а также 420 тысяч рублей. Чтобы пенсионерка не сбежала и не позвонила в полицию сразу после его ухода, налетчик связал женщину скотчем.

Хозяйка квартиры смогла освободиться только спустя час после нападения. Она сразу же позвонила родственникам, а те обратились в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро установить личность налетчика и выяснить, что после ограбления он поехал в сторону Кемерова. На въезде в областную столицу инспекторы ГИБДД остановили такси, на котором ехал преступник. При себе у него были украденные деньги и вещи.

Следователи выяснили, что грабитель заранее спланировал преступление. Он узнал, что женщина собирается в ближайшее время купить стройматериалы и был уверен, что деньги она хранит дома.

Суд признал мужчину виновным в нападении на пенсионерку и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.