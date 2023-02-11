Поручение президента России выполнено: в Междуреченске открылся многопрофильный больничный комплекс

Новый многопрофильный больничный комплекс в Междуреченске Фото: Светлана БАШТОВАЯ

В пятницу, 10 февраля, в Междуреченске на бульваре Медиков, 9 состоялось открытие нового больничного комплекса, входящего в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которая была утверждена по поручению президента России Владимира Путина.

На месте новой клиники площадью 20 тысяч квадратных метров был долгострой, строительство которого возобновилось в 2020 году. В ремонт было вложено более трех миллиардов рублей. Сейчас все работы завершились полностью, и медучреждение уже приняло первых пациентов.

Приемное отделение в новой поликлинике Фото: Светлана БАШТОВАЯ

На первом этаже больницы расположено приемное отделение, операционный блок, включающий в себя три операционных, и отделение анестезиологии и реанимации. На втором - неврологическое отделение с 30 койками ПСО и хирургическое отделение детского профиля, на третьем - хирургическое отделение на 34 койки. На четвертом этаже находится отделение ортопедии и травматологии также на 34 койки и администрация. На шестом этаже терапевтическое отделение и отделение хронического гемодиализа.

На каждом этаже расположены одно- и двухместные палаты, при которых есть душевые и уборные Фото: Светлана БАШТОВАЯ

На пятом же этаже расположилось гинекологическое отделение и кабинет главного врача. По этому этажу медицинский персонал провел экскурсию для журналистов и блогеров. В отделении, как и в остальных в новой больнице, расположены одно- и двухместные палаты в общем на 34 койки, при каждой палате есть душевая и туалет. Также обустроена палата для маломобильных пациентов, при которой есть уборная и душевая. На этаже есть перевязочная, буфетная, комната переносной аппаратуры, процедурная, смотровой кабинет и операционная.

Операционный блок Фото: Светлана БАШТОВАЯ

- Мы купили одно из самых лучших оборудований, которое на сегодняшний момент существует. Поэтому в больнице может делаться диагностика на самом высоком уровне. Прекрасная лаборатория, чтобы быстро здесь делать анализы и чтобы быстро оказать медицинскую помощь жителю Междуреченска и гостям города. Поручение президента России выполнено на пять с плюсом, - сказал Сергей Цивилев.

Для больницы закуплено одно из лучших существующих на данный момент оборудований Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Глава региона также отметил, что машина скорой помощи будет заезжать прямо в теплый бокс, благодаря чему людям не придется испытывать шока от холода.По словам губернатора, ему удалось пообщаться с первыми пациентами, которые с восторгом отзываются о больнице, о медицинских работниках, о качестве оказания помощи.

Во время конференции в специальном зале на 100 мест Сергей Цивилев и глава города Владимир Чернов выразили благодарность застройщикам, подчеркнув, что все инженеры, проектировщики и строители из Кузбасса.

- Я уверен, что наши врачи оценят этот объект и это будет основной базой для привлечения молодых специалистов, в том числе из других регионов и ближнего зарубежья. Замечательный объект, и я уверен, что он будет долгие годы служить и приносить пользу, - сказал мэр Междуреченска.

В конце встречи слово было предоставлено бывшему руководителю органов здравоохранения. Женщина отметила, что первый камень для будущей больницы был заложен еще в 1982 году по проекту, который был привезен лично ею из Риги. Гостья выразила огромную благодарность Сергею Цивилеву и строителям и подарила губернатору памятный альбом.