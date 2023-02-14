Шедевры Рахманинова

Фото: ГНБ Кузбасса им. В. Д. Федорова.

Областная научная библиотека приглашает всех желающих в свою музыкальную гостиную на праздничный концерт, посвященный 150-летию великого Сергея Рахманинова, которого называют одним из двух самых русских композиторов. Шедевры выдающего деятеля отечественной культуры, ставшего символом русской музыки во всем мире прозвучат в исполнении студентов специальностей «Инструментальное исполнительство (Фортепиано)» и «Вокальное искусство» Кузбасского музыкального колледжа. Артисты исполнят произведения Рахманинова: «Музыкальный момент h-moll оp.16», «Этюд-картина оp.33 es-moll», «Баркарола», «Вокализ», а также романсы «Молитва», «Не пой красавица при мне» и другие. Зрителей ждут яркие эмоции и впечатления от легендарных мелодий, наделенных даром печалить, радовать, волновать всех без исключения.

Обратите внимание, вход на мероприятие по читательскому билету или одноразовому пропуску, оформленному на стойке регистрации библиотеки.

Государственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова

ул. Дзержинского, 19, т.: (384-2) 44-18-80

15 февраля, начало в 15.00

Вход свободный