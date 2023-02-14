«2+2=?» Кузбасский ученый разоблачил мистический фейк о дате Третьей мировой войны

Александр Сухих, известный психолог из КемГУ, назвал этот фейк грубой поделкой и попыткой анонимных составителей манипулировать сознанием людей. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

...Телефон, привычно звякнув, приняв очередную бродяжку-открытку, ждал реакции. На открытку взглянуть хватило бы пары секунд - и забыть, как всегда. Но... Чего и смотреть, только числа и числа, цифры и цифры, сложенье, равно... Она для любителей счета. И это же - не по мне.

Но, вчиталась вдруг я, а из цифр-то растет … типа пророчество?...

Вот же, дано, задачка в открытке: «Первая мировая война. 28.07.1914». Это дата ее начала. И она же, дата, - путем нетипичного сложения цифр и чисел, приведена ниже: «28+7+19+14=68». И дальше. «Вторая мировая война. 01.09.1939». И снова, тот же ход мысли и ... тот же итог, «1+9+19+39=68». Занимательно - да, невероятно - да-да, но главное - страшно. Словно кто-то нащупал мировую закономерность. Словно сама война кому-то подсказала свою формулу, и он отправил ее по свету, и люди, пугаясь, волнуясь, копируют, дальше шлют...

А черно-белая открытка уж вела рассказ к кульминации: «Без комментариев. 24.02.2022. 24+2+20+22=68». И в качестве ответа к как бы наглядно решенной задаче - поставлена строчка, точка - «Число правит миром».

И, невольно перечитав и пересчитав, сказала я себе, про это «число войны»:

- Да не может такого быть…

Это ложь и фейк из интернета. Причем, сделано с ошибками, разоблачает фейк психолог Сухих, опираясь на нумерологию. Фото: скриншот.

В корзину!

Но открытка уже взрывала мозг и сердце дальше, и это и было ее главной работой: она же дату спецоперации, в список включив, цель и долг правый наш - мы за Донбасс, мы своих в беде не бросаем, мы вместе против нацизма, - переворачивала. И я открытку ту, брезгуя ложью, вышвырнула в корзину.

...Но, подумав, а сколько ее уж народу повсюду перечитало, решила просить о комментарии известного психолога, хорошо знающего нумерологию в том числе.

- Расчеты на открытке - с ошибками, - сразу же подчеркнул уже тоже видевший открытку Александр Сухих, - и вообще открытка эта - нумерологический трюк и фейк.

И объяснил, почему...

А почему я обратилась именно к Сухих? Он в предновогоднем прогнозе на 2022-й говорил мне, опираясь на нумерологию, что сумма цифр 2022 года дает «6» (в нумерологии принято в дате все цифры складывать, и итог интерпретировать, и про 2022-й и получалось «2+2+2=6»). А в нумерологии «6» означает тревогу, плохое и «... 2022-й будет годом предупреждения, предотвращения и защиты, но Мировой войны не будет...» И это ушло тогда в печать, а в блокноте остался прогноз поподробнее: «...конфликты, вплоть до войн, в нумерологии же «6» - символ сатаны...»

Путь к правде. Пересчет...

- Но что такое нумерология? И почему это древнее знание живет до сих пор? Хотя большинству оно и неизвестно, - спрашиваю у Сухих.

Он - архитектор и психолог и, работая в вузах Кемерова, больше полувека отдал науке.

А нумерологию из интереса изучил, и давно.

- Нумерология - околонаучная область знаний, - пояснил мне Сухих. - В нее можно верить, можно показывать, что я верю, или отрицать... А стойкость нумерологии можно сравнить со стойкостью традиций... А что касается этой открытки-фейка... В нумерологии закономерность - цифры от 1 до 9 всегда нужно складывать. А в открытке не раз складывались двузначные числа, не раскладываясь на цифры. Поэтому в открытке - налицо так называемая подгонка, анонимный автор подогнал все под «68», и это явная манипуляция... А когда я пересчитал, даты из открытки раскладывая на цифры - все, то никакой связи дат и результатов не обнаружил. Никакого совпадения.

... И следом уже я, вместе с Сухих, пересчитываю правильно фейк-открытку, чтобы рассказать читателям правду, раз уж открытка лжет, играя в нумерологию и с людьми. И правильно теперь выходит в конце не «68» для дат, для всех , а «32», еще «32», и «14». («2+8+7+1+9+1+4=32», «1+9+1+9+3+9=32» и «2+4+2+2+2+2=14».) То есть даты войн прошлого с нашим временем - нет, не совпали.

Ну и потом, «32» и «14» следует разложить, на «3+2», на «1+4», так принято в нумерологии. И так и вышла итоговая «пятерка»...

- А в нумерологической закономерности «5» означает победу - любая война заканчивается миром, - поясняет Сухих. - И последнее, про этот фейк. Он - попытка манипулировать нашим сознанием. Не поддавайтесь!... И он прост для определения его негодности нумерологами... А еще, я подумал, как создавали его? Почему такие ошибки - по незнанию? Маловероятно. Авторы фейка, думаю, грамотные нумерологи, от какого-то центра имевшие заказ, и они, делая потом заброс-картинку, рассчитывали сбить с толку многих, и знали, смотреть будут многие, и осознавали, что сейчас в мире у многих запрос...

- ... на прогнозы и на необыкновенное...

- ... и знали, что их фейк будет востребован так же, как в свое время воду с телевизора «заряжали»...

- А что Вы скажете, как нумеролог, и про дату 24.02.2022, и про наш 2023-й год?

- Раскладывая дату 24.02.2022, получаем «5», и «пятерка» в нумерологии, повторюсь, победа... И хоть и будет длительным этот процесс, путь к победе... А откуда видим? Берем двойку - это второй месяц февраль - и три двойки 2022 года, получается «2+2+2+2=8», а «8» в нумерологии - символ протяженного процесса, - говорит Сухих. - ... Но дальше, идет год и приходит нумерологическая «девятка», и она прогнозировала перелом на декабрь 2022-го (это месяц и год, то есть 12 и 2022, и считаем «1+2+2+2+2=9»), и он произошел. И такая же нумерологическая «девятка» приходится на февраль 2023-го. А в нумерологии «9» - свершение, триумф...

И важной вехой для нас будет дата 23.02.2023 («2+3+2+2+2+3=14», а «14» это «1+4=5»), и в феврале начнется победа разума.

А сам год 2023-й соответствует нумерологической «семерке» («2+2+3=7»). А «7» и «5» - самые позитивные в ряду цифр в нумерологии. «7»- символ чистоты, честности, здоровья души и тела, «7» - это «1+6», целеустремленность в борьбе со злом...И 2023 год идет под знаком «семерки», а ее признаки - самоуважение, самообладание, самостояние.

- Но с той, с другой стороны нумерологи же тоже делают свои прогнозы года?

- В нумерологии - тоже две стороны. В сатанинских руках нумерология не работает. Там уже даже Киево-Печерскую лавру отдали раскольникам.... А наша сторона - правая, сторона веры...

- А по нумерологии, цифрам года, Третьей мировой не будет?

- Нет.

- И что можете сказать, по нумерологии, о конце спецоперации? Несет это 2023 год?

- Несет. Операция завершится в этом году, - говорит Сухих, - и успешно. Нашей. Священной. Победой.

Кстати

Появится ли пророк-компьютер?...

Самым известным из нумерологов мира была провидица Ванга. Ее последние предсказания, о страшном дне «пяти двоек», во время которых «...могут произойти такие вещи как… общая эпидемия тяжелой болезни, неожиданная война…», поражают. Пришедшей пандемией ковида и далее...

- Ванга была с нумерологией на ты, - убежден психолог Сухих, подчеркнув, что в провидческий дар Ванги не верит, и что ее сбывшиеся предсказания - в пределах обычной погрешности...

Но Ванги давно нет. Но и преемника так и нет.

- Возможно ли, что на смену придет какой-нибудь суперкомпьютер-пророк? - спросила я у кузбасского астрофизика, астроблогера Алексея Кудри.

«В этом плане очень хорошо сказал Леонард Сасскинд в книге «Квантовая механика. Теоретический минимум», это ученый, который как раз занимается вопросами времени. Будущего еще нет, прошлого уже нет, есть только сейчас, - пояснил Алексей Алексеевич. - Поэтому изменить прошлое мы не можем в силу того, что оно уже прошло, изменить будущее, предсказать будущее мы тоже не можем, потому что оно еще не наступило… То, что будет, никто не знает, Вселенная даже не знает…

А примером, как человек не предсказал, а именно предвидел будущее, могут быть не Ванга, а Жюль Верн, Артур Кларк…, они предсказали очень много из нынешней техники… Но опять же, кто из фантастов, футурологов прошлого предвидел появление компьютера? Никто.

А если человеку не под силу, то … справится ли компьютер, сможет ли когда-либо он рассчитать, предсказать будущее?… Исходя из того, что я знаю, исходя из теории вероятности, теории множественности миров и параллельных Вселенных, построить такой компьютер, который сможет рассчитать все варианты развития событий для каждого из атомов хотя бы нашей Вселенной и хотя бы на минуту вперед нашей, не представляется возможным. И, по моему мнению, будущего нет. Есть наше прогнозирование о том, что может быть…»

Кстати

Появится ли пророк-компьютер?...

Самым известным из нумерологов мира была провидица Ванга. Ее последние предсказания, о страшном дне «пяти двоек», во время которых «...могут произойти такие вещи как… общая эпидемия тяжелой болезни, неожиданная война…», поражают. Пришедшей пандемией ковида и далее...

- Ванга была с нумерологией на ты, - убежден психолог Сухих, подчеркнув, что в провидческий дар Ванги не верит, и что ее сбывшиеся предсказания - в пределах обычной погрешности...

Но Ванги давно нет. Но и преемника так и нет.

- Возможно ли, что на смену придет какой-нибудь суперкомпьютер-пророк? - спросила я у кузбасского астрофизика, астроблогера Алексея Кудри.

- В этом плане очень хорошо сказал Леонард Сасскинд в книге «Квантовая механика. Теоретический минимум», это ученый, который как раз занимается вопросами времени. Будущего еще нет, прошлого уже нет, есть только сейчас, - пояснил Алексей Алексеевич. - Поэтому изменить прошлое мы не можем в силу того, что оно уже прошло, изменить будущее, предсказать будущее мы тоже не можем, потому что оно еще не наступило… То, что будет, никто не знает, Вселенная даже не знает…

А примером, как человек не предсказал, а именно предвидел будущее, могут быть не Ванга, а Жюль Верн, Артур Кларк…, они предсказали очень много из нынешней техники… Но опять же, кто из фантастов, футурологов прошлого предвидел появление компьютера? Никто.

А если человеку не под силу, то … справится ли компьютер, сможет ли когда-либо он рассчитать, предсказать будущее?… Исходя из того, что я знаю, исходя из теории вероятности, теории множественности миров и параллельных Вселенных, построить такой компьютер, который сможет рассчитать все варианты развития событий для каждого из атомов хотя бы нашей Вселенной и хотя бы на минуту вперед нашей, не представляется возможным. И, по моему мнению, будущего нет. Есть наше прогнозирование о том, что может быть…»