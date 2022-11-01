Производство асфальтобетона в Кузассе усовершенствовали по бережливым технологиям

Фото: avtodor-kuzbass.ru

Один из крупнейших в регионе подрядчиков по ремонту и строительству магистралей «Автодор» стал применять в работе бережливые технологии. На предприятии благодаря нацпроекту «Производительность труда» оптимизировано собственное производство асфальтобетона. Уже в следующем дорожном сезоне его изготовление и доставка к местам ремонта станут быстрее на 10%.

«В этом году мы отремонтировали в Кузбассе более 550 км дорог. Доля региональных магистралей, приведенных к нормативному состоянию, достигла 50%, а в городских агломерациях — 81%. Объемы дорожного ремонта продолжают расти каждый год. Бережливые технологии помогут нашим дорожникам быстрее и качественнее производить и укладывать асфальтобетон. Это сделает наши дороги еще комфортнее и безопаснее и станет вкладом в развитие транспортной доступности и комфорта в Кузбассе», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Фото: avtodor-kuzbass.ru

На «Автодоре» при поддержке специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) провели комплексный анализ производства, разработали новые подходы к организации рабочих мест персонала. Раньше спецтехнике приходилось проезжать около 15 км, чтобы доставить нужные компоненты из складских бункеров к месту изготовления асфальтобетонной смеси. Сейчас расстояние удалось сократить почти на треть — до 10,3 км. Быстрее и без очередей стали проходить загрузка и выгрузка асфальта. Маршруты движения спецтехники также будут разрабатываться индивидуально, чтобы минимизировать время на доставку.

«Автодор» стал уже четвертым дорожно-ремонтным предприятием в КуZбассе, которые участвуют в национальном проекте «Производительность труда». Бережливые технологии при укладке асфальта уже успешно внедрили «Кузбассдорстрой» и «Новокузнецкое ДРСУ», производство асфальтобетонной смеси стало бережливым на предприятии «Кемеровоспецстрой». Результатом пилотных проектов стало сокращение сроков и повышение качества дорожных работ.

Нацпроект «Производительность труда» ориентирован на средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики. Как неоднократно отмечал Президент РФ Владимир Путин, повышение производительности труда необходимо для развития экономики и увеличения на этой базе текущего уровня жизни граждан.

В Кузбассе участниками нацпроекта стали уже 67 компаний, они получают экспертную поддержку Федерального и регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК).