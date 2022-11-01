Около четырех тысяч человек посетили «РУСАЛ ФестивAL #Наука» в Новокузнецке

Фото: Вера САБЛИНА.

В Новокузнецке завершился «РУСАЛ ФестивAL #Наука». Его посетителями стали около четырех тысяч человек.

В этом году научно-просветительское мероприятие было посвящено 90-летию алюминиевой отрасли России и предстоящему 80-летию Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Фото: Вера САБЛИНА.

Программа активностей «РУСАЛ ФестивАL #Наука» включала в себя интерактивную научную выставку, занимавшую сразу два этажа здания Большого зала администрации города, лекции известных российских научных деятелей, показы научно-популярного кино.

Открыл фестиваль бионический робопес «Боксит». Он встречал гостей на интерактивной выставке, играл и фотографировался с детьми, участвовал в открытии фестиваля.

Фото: Вера САБЛИНА.

Большой интерес у горожан всех возрастов вызвали лекции ученых – популяризаторов науки. Руководитель студии Market, занимающейся внедрением в промышленности бионических роботов, основатель стартапа Rezonver, резидент инновационного центра «Сколково», автор патентов и разработчик роботизированных сварочных аппаратов Albert Welding Альберт Еналеев рассказал о конструировании бионических роботов, их настройке и программировании, сферах применения, ответил на многочисленные вопросы юных исследователей.

Фото: Вера САБЛИНА.

Палеонтолог, кандидат биологических наук, сотрудник биологического факультета МГУ Яна Шурупова рассказала о новых взглядах об эволюции динозавров и современных методах их изучения и реконструкции.

Почувствовать себя настоящими исследователями гости фестиваля могли на интерактивной выставке. В VR студии дети рисовали NFT-картины в виртуальной реальности, в лаборатории прототипирования собирали 3D-принтеры, в лаборатории электролиза знакомились с основами создания «крылатого» металла – алюминия. Изучали строение человека, участвовали в физических и химических шоу, мастер-классах по сборке микросхем, на специальном стенде проводили лапароскопические «операции».